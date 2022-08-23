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"Операция длилась 4 мин 30 секунд": ВСУ "эвакуировали" вражескую БМП из-под носа оккупантов (видео)

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"Операция длилась 4 мин 30 секунд": ВСУ "эвакуировали" вражескую БМП из-под носа оккупантов (видео)

Украинские защитники украли вражескую БМП, которая стояла в чуть более 200 метрах от позиций кафиров.

Для этого была разработана настоящая "спецоперация".

Видео выложили в Сети.

Бойцы рассказывают, что заметили вражескую БМП, которая так и манила, чтобы ее забрали украинские военнослужащие. Окупанты оставили ее в 280 метрах от своих позиций.

"Разведка доложила, что есть машина, которая кошмарит наши позиции, она стоит в довольно интересном месте, и если изрядно поднатужиться, то можно ее оттуда дернуть. Разработали план на бумаге. Сначала пошла разведка и попала под минометный обстрел, потому что оккупанты там пристреляли позиции. Далее отработали всю операцию по "эвакуации" этой техники. Она длилась 4 минуты 30 секунд", — рассказал один из бойцов.

Технику починят, и она будет служить украинским защитникам.

Напомним, что ВСУ ударили по российским кафиров, которые на двух бронированных автомобилях "Тигр" остановились отдохнуть.

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