Операция ГУР на Тендровской косе: в ВСУ рассказали о ее важности и задачах

Проведенная операция – свидетельство того, что в Крыму есть мощная украинская агентура.

Украинские разведчики выполнили ряд тайных задач на Тендровской косе в Херсонской области. Операции направлены на долгосрочную перспективу.

Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона.

"Было заявлено, что там выполнили ряд тайных задач... Задачи, которые возлагались на бойцов, должны дать долгосрочную перспективу. Понимаем, что Черное море враг сейчас не контролирует настолько, насколько он мог делать это год назад. Это связано с ударами по системам ПВО, которые там расположены, и удары по аэродромам", — подчеркнул он.

По словам Тимочка, такие операции требуют тщательной предварительной разведки. В частности, это свидетельствует о наличии мощной агентурной сети Украины в Крыму.

"Это значит, что есть наша хорошая агентурная сеть в Крыму. Она дает возможность знать, где есть "слепые" пятна" в российской системе контроля за морем", — подчеркнул представитель ВСУ.

Как сообщалось, спецназовцы ГУР разгромили российские укрепления на Тендровской косе. В частности, уничтожена вражеская бронированная техника, включая МТ-ЛБ и комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

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