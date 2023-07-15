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Операция Interflex: сколько украинских бойцов уже прошли обучение в Великобритании

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
1 мин
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Операция Interflex: сколько украинских бойцов уже прошли обучение в Великобритании

Обучение украинских добровольцев/Скриншот по видео минобороны Великобритании

Солдаты учат быть стойкими при защите своей земли от врага.

Так, в Великобритании уже подготовили 18 тысяч украинских добровольцев. Все они прошли через операцию под названием Interflex.

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

Программу запустили 26 июня 2022 года. Пехотинцев учат, как выживать и мощно бороться против незаконного вторжения на их родину.

Добавим, в Киеве все желающие могут пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению. Обучение будет проходить в группах и продлится шесть часов. Его будут проводить работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки.

Среди направлений: основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами; стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием; защиту от оружия массового поражения (действия в условиях радиационного и химического загрязнения).

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Дата публикации
Просмотры
216
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