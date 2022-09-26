Операция "могилизация": в Рязани мобилизованный с криками "не хочу на войну" пытался себя сжечь (видео)

В России продолжаются протесты против принудительной мобилизации.

Мужчины поджигают военкоматы, стреляют в начальников призывной комиссии, бегут за границу и даже пытаются сжечь себя.

Об этом сообщают в Сети.

В России недовольство мобилизацией набирает обороты. В Рязани на автовокзале мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Пострадавшего забрали в больницу с ожогами.

В комментариях пользователи отметили, что если мужчина хотел что-то сжечь, то лучше бы сжег военкомат.

Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентябряобъявил в России частичную мобилизацию и подписал указ.

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