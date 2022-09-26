Операция "могилизация": в Рязани мобилизованный с криками "не хочу на войну" пытался себя сжечь (видео)

В России продолжаются протесты против принудительной мобилизации.
Мужчины поджигают военкоматы, стреляют в начальников призывной комиссии, бегут за границу и даже пытаются сжечь себя.
Об этом сообщают в Сети.
В России недовольство мобилизацией набирает обороты. В Рязани на автовокзале мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".
Пострадавшего забрали в больницу с ожогами.
В комментариях пользователи отметили, что если мужчина хотел что-то сжечь, то лучше бы сжег военкомат.
Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентябряобъявил в России частичную мобилизацию и подписал указ.
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