Операция против "билетной мафии" в "Укрзализныце": кому объявлено подозрение

Члены преступной организации, к которой принадлежали сотрудники "Укрзализныци", зарабатывали миллионы на билетах.

Правоохранители разоблачили членов преступной организации, которая незаконно зарабатывала миллионы гривен на продаже билетов на поезда международного сообщения "Укрзализныци". В настоящее время вручено 10 подозрений.

Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

“Досудебным расследованием установлено, что организовал “бизнес на билетах” глава Первичной профсоюзной организации Вагонного участка ст. Киев-Пассажирский филиал "Пассажирская компания", который привлек к нему заместителя начальника этого участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что члены этой "билетной мафии" систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, которые не реализуются в системе продажи билетов, а также свободные места.

"Реализовывали их по цене в 300-500 евро за билет при официальной стоимости билета на поезд Киев-Варшава, в 3700 гривен. Деньги пассажиры платили "на руки" начальникам поездов или проводникам международного направления", — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, следователи установили, что до введения "Укрзализныцей" системы верификации пассажиров через "Дія.Підпис", участники схемы выкупали билеты для последующей перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления.

По таким схемам продавали билеты на поезда №67/68 Киев-Варшава, №19/20 "Киев-Хелм", №119/120 "Днепр-Киев-Хелм-Киев-Днепр", №23/24 "Киев-Хелм", №89/ 90 "Киев-Перемышль ", №351/352 "Киев-Кишинев", а также другие поезда международного сообщения.

По предварительным подсчетам, в результате неучтенной продажи билетов АО "Укрзализныця" потеряла более 73 млн гривен прибыли.

В зависимости от роли в преступных схемах действия подозреваемых квалифицированы:

по ч. 1, 2 и 3 ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем);

по ч. 1 и 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в среду, 11 декабря, правоохранители проводили следственные действия, направленные против деятельности организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках.

Напомним, издание BBC Украина со ссылкой на собственные источники в "Укрзализныце" сообщило о задержании одного из высокопоставленных работников этой государственной компании по прозвищу "Дед".

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