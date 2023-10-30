Операция "Раиса Ивановна": из Авдеевки эвакуировали учительницу и ее кошку (трогательные фото)

Женщина долго отказывалась покидать Авдеевку, но волонтерам удалось уговорить ее эвакуироваться.

Недавно в Сети распространили видео и рассказали историю учительницы украинского языка из Авдеевки, которая вместе с кошкой Машей стояли на балконе своей разрушенной оккупантами квартиры.

Раиса Ивановна Костричко долго не хотела покидать родной дом, несмотря на то, что Авдеевка превратилась в настоящий ад. Здесь она 30 лет преподавала украинский язык в одной из школ города.

Раиса Ивановна на балконе своего разрушенного дома / Фото: Facebook/Муса Магомедов

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И все же волонтерам удалось уговорить ее эвакуироваться. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов.

"К сожалению, кроме домашнего любимца у нее никого нет. Женщина долго отказывалась выезжать из этого ада и вот… у нас все получилось. Большая благодарность Геннадию Юдину и "Белым ангелам", директору Авдеевской больницы Виталию Сытнику за то, что смогли уговорить учительницу уехать и эвакуировать ее", – отметил Магомедов.

Женщину удалось уговорить выехать из Авдеевки / Фото: Facebook/Муса Магомедов

По его словам, сейчас Раиса Ивановна находится в безопасности и несколько дней отдохнет во временном шелтере.

Теперь она находится в безопасности / Фото: Facebook/Муса Магомедов

"Но дальнейшее ее местопребывания еще придется найти, чем сейчас все мы и занимаемся", — добавил нардеп.

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Бои за Авдеевку: последние новости

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области.

По информации главы Авдеевской городской военной администрации, в Авдеевке по состоянию на 29 октября до сих пор оставалось 1589 гражданских людей.

Ранее сообщалось, что за время наступления российской армии под Авдеевкой, от 10 октября, оккупанты понесли огромные потери – 6500 человек.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу". Он считает, что оккупанты пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут.

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