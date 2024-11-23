Операция в Курщине, Трамп и переговоры с Путиным: все заявления Зеленского на международной конференции

Чтобы заставить президента РФ сесть за стол переговоров для прекращения войны, необходима консолидированная позиция сильных стран всего мира

Сегодня, 23 ноября, состоялась 3-я международная конференция по продовольственной безопасности Grain from Ukrain ("Зерно из Украины"), на которой присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский. Во время общения с журналистами он рассказал о ходе операции в Курской области РФ, о реформах в управленческих подходах в украинской армии, высказался про результаты G-20 и про удары новыми российскими ракетами, а также о политике Дональда Трампа по окончании войны в Украине и возможности переговоров с Путиным.

ТСН собрало основные заявления Президента Украины Зеленского.

Армия РФ будет пытаться выбить ВСУ из Курщины до инаугурации Трампа

Кремлевский диктатор Владимир Путин поставил задачу своим генералам выбить украинские войска из Курщины до 20 января 2025, то есть к инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

"Для Путина важнее всего вытеснить нас из Курского региона. И все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами — все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует", — отметил президент.

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Он отметил, что сам факт проведения Курской операции ВСУ показал неспособность Российской Федерации защитить свои собственные территории, в первую очередь из-за того, что все свои силы Кремль отправил убивать украинцев и оккупировать территорию соседнего государства.

"И потому самая тяжелая ситуация на Донбассе, на востоке нашей страны. Он хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой "специальной военной операции", оккупирует весь Донбасс. И ему нужно вытеснить нас из Курского направления. Это две его задачи. От этого соответственно и наши результаты: сложности на востоке. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованные украинские подразделения по разным причинам, в том числе из-за медленной поставки помощи", — сказал Зеленский.

"Генералы должны быть в окопах"

В то же время Президент заявил, что генералы украинские генералы должны быть в окопах вместе с солдатами.

"И это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня — не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", – заметил президент.

По словам Зеленского, сейчас очень важно поддерживать моральный дух военнослужащих.

"И если, но это уже решать военным, если переход на систему "корпус-бригада", которую они предлагают сегодня — это уменьшение расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность уменьшится, пусть делают", — отметил гарант.

Зеленский о результатах G-20 и ударах новыми ракетами

Владимир Зеленский считает, что саммит G20, который проходил в Бразилии 18-19 ноября, прошел с очень слабой поддержкой Украины.

“Бразилия во время [саммита] G20 не показала свой голос по агрессии Путина и России. Звучало не громко. И эта слабость дает возможность Путину во время таких глобальных мер, когда "Большая двадцатка" заседает, бить новыми ракетами после того, как Шольц звонит ему, а он демонстрирует удар другой ракетой, другую эскалацию. Я считаю, что если будут сильные заявления, сильные звонки, сильные шаги, то Путин не будет так себя вести”, – заявил украинский лидер.

Чего Украина ожидает от Трампа

Кроме этого Зеленский заявил, что у Украины есть все шансы закончить войну уже в следующем году. Однако, сначала необходимо узнать, предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по ее завершению.

"Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств... Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе", – сказал Зеленский. Также читайте План завершения войны в Украине: Зеленский сказал, чего ожидает от Трампа Он добавил, что после этого, вероятно, у Украины будет план по завершению войны с Россией.

Когда будут возможны переговоры с Путиным

В то же время, украинский президент считает, что предлагать Украине начинать переговоры с Путиным сегодня – это просто затягивать время. Он считает, чтобы заставить президента РФ сесть за стол переговоров для прекращения войны, нужна консолидированная позиция сильных стран всего мира.

“Странам нужно действовать сообща. В том числе странам Африканского континента, Азии, США, Бразилии. Надо принимать решения, чтобы поставить Путина на место, чтобы он хотел сесть за стол переговоров для окончания войны, а не для того, чтобы поставить свои новые условия", – подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, предлагать Украине вступать в переговоры с Путиным сегодня — это просто затягивать время.

"Россия не хочет мира. Она хочет, чтобы кто-то попросил закончить войну", — сказал он.

Зеленский отметил, что в Кремле говорят о готовности вести переговоры с новой администрацией США, но в то же время открывают путь к Третьей мировой войне, вовлекая в боевые действия против Украины более 11 тысяч северокорейских военных.

Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью, во время которого заявил о начале Третьей мировой войны, рассказал о возможном прорыве России на фронте, а также современных технологиях в боевых действиях.