Операция в Курской области: как наступление изменило позицию Украины и возможен ли обмен территорий

"Прорыв" границы РФ и успешная операция украинских Вооруженных сил на территории Курской области изменили взгляды западных чиновников по отношению к Украине. В частности, на право Киева использовать средства и ресурсы, чтобы остановить Россию.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Реакция наших западных партнеров на Курскую операцию положительна. Ни одна страна не высказалась против нее, никто не назвал ее неправомерной и не сказал, что Украина нарушает международное право, и что этого делать не нужно", — подчеркнул он.

В качестве примера Огрызко вспомнил заявление главы оборонного комитета Бундестага Маркуса Фабера. По его словам, если Германия передала Украине танки, это уже украинские танки, и само командование ВСУ может использовать эту технику так, как считает нужным.

"Это еще не последний шаг в изменении позиции Запада. Последним шагом, я уверен, будет разрешение использовать западное дальнобойное оружие из военных и инфраструктурных объектов страны-агрессорки, чтобы обезопасить население Украины от нападений с территории России. Этот путь еще не пройден до конца", — подчеркнул дипломат.

События в Курской области, уверен Огрызко, свидетельствуют о понимании Запада того, что для уничтожения режима диктатора РФ Владимира Путина нужно помочь его победить. Если операция ВСУ и дальше будет продвигаться успешно, то это принесет военную и внешнеполитическую выгоду.

По словам эксперта, сейчас говорить об обмене Курской области неуместно, потому что боевые действия продолжаются. Речь идет об этом только после прекращения активных боев. Это касается и переговоров с РФ в целом.

"Я не прогнозирую начала переговорного процесса, пока Силы обороны Украины не уничтожат оккупантов на украинской земле. Вряд ли кто-то из украинских политиков захочет покрыть себя позором и согласиться на какие-то территориальные уступки России", — пояснил Владимир Огрызко.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что наступление в Курской области сорвало тайные переговоры Украины с РФ. Якобы уже в этом месяце Киев и Москва должны были отправить делегации в столицу Катара – Дохи – для косвенных переговоров по прекращению ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

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