Операция в Курской области: какое количество территории потеряли ВСУ

Украина потеряла более 40% территории в Курской области России, которую она захватила во время внезапного вторжения в августе. Это произошло из-за значительного усиления контратак со стороны российских войск.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник.

Путину важно вытеснить украинские войска из Курщины

Отмечается, что Россия перебросила в Курскую область 59 тысяч военнослужащих после начала успешной операции ВСУ.

"В лучшем случае мы контролировали около 1376 квадратных километров (531 квадратную милю), сейчас, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки. Сейчас мы контролируем около 800 квадратных километров (309 квадратных миль). Мы будем удерживать эту территорию до этого, пока это будет оправдано с военной точки зрения", — сказал источник.

С помощью наступления на Курск Киев стремился остановить российские атаки на востоке и северо-востоке Украины, заставить Россию отвести постепенно продвигающиеся войска на восток и предоставить Киеву дополнительные рычаги влияния на любых будущих мирных переговорах. Однако российские войска продолжают наступление в Донецкой области на востоке Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, основными целями президента России Владимира Путина является оккупация всего Донбасса, состоящего из Донецкой и Луганской областей, и вытеснение украинских войск из Курской области.

"Для Путина самое главное – вытеснить нас из Курской области. Я уверен, что он хочет вытеснить нас до 20 января (инаугурация Дональда Трампа на пост президента США – ред)", — заявил Зеленский СМИ.

Как отметил источник в украинском Генштабе, около 11 тысяч северокорейских военнослужащих прибыли в Курскую область в поддержку России, но основная часть их сил еще завершает подготовку.

Напомним, вечером в субботу, 23 ноября, в Курской области России прогремели мощные взрывы.

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