Операция в Курской области открыла новый сценарий войны: эксперт о результатах наступления

Наступление ВСУ в Курской области вносит дополнительные вариации в течение войны. Ведь украинская армия ударила там, где не ожидал противника. Эта операция была нестандартным ходом и асимметричным действием по отношению к РФ.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, украинские войска разрушили миф о том, что границы Российской Федерации неприкосновенны, а в случае их нарушения Москва может нанести удар, в том числе с применением ядерного оружия. Этого не произошло, – подчеркнул эксперт.

"Это сразу же открыло для нас новый сценарий: укрепление переговорной позиции, создание обменного фонда людей, создание обменного фонда территорий, перехват инициативы на определенных участках фронта Курской области, расшатывание ситуации внутри РФ, сеяние сомнений по поводу функциональности российской власти, поскольку впервые армия иностранной государства ворвалось на территорию РФ", — высказался Попович.

Боевые действия на территории РФ имеют еще одно практическое значение – это создание буферной зоны, чтобы уменьшить обстрелы Сумской области из ствольной артиллерии.

"Мы сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно, вся наивная иллюзорная концепция так называемых красных линий по отношению к России, которая доминировала в оценках войны некоторыми партнерами, рассыпалась на днях где-то под Судьей. Важно, чтобы партнеры были синхронными с нами в этой решимости, и тогда у России не останется ни одного другого шага, кроме справедливого мира", — отмечает Денис Попович.

Как сообщалось, The Times пишет о том, что диктатор РФ Владимир Путин отчаянно ищет признание после серьезного удара от Курской операции. После того, как украинские войска совершили дерзкий трансграничный рейд и захватили немалую территорию региона, президент начал "спонтанно" выходить навстречу толпе сторонников.

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