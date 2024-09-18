Операция в Курской области: сколько РФ нужно сил, чтобы выбить ВСУ

Агрессору России не хватает 32 тысяч военных, чтобы вытеснить украинские Вооруженные силы из Курской области.

Об этом в интервью Radio NV рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Той группировки — 32 тысячи (армия РФ — Ред.) не хватает, уже россияне увеличивают ее до 40 тысяч. Это же и является одной из задач Курской операции — переманивание, выманивание сил противника", — высказался эксперт.

По его словам, украинские военные в Курщине не находятся в классической позиционной обороне, а постоянно двигаются.

"Эта скорость маневра, принятие решений постоянно застает россиян врасплох. Вот раз за разом они терпят неудачи. Они очень надеялись, что мы выдохнемся, что у нас не хватит сил держаться уже больше месяца. Но группировка успешно выполняет свои задачи и постоянно идет продвижение"., выманивание сил противника", – объяснил Кузан.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назвал главную цель Курской операции. В частности, благодаря прорыву на территорию РФ удалось замедлить продвижение россиян в Донецкой области.

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