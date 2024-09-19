Операция в Курской области: сколько времени нужно РФ, чтобы выбить ВСУ

Для вытеснения ВСУ из Курской области россиянам понадобится от полугода до года. Россияне пытаются контратаковать, но им мешают их собственные фортификационные сооружения.

Об этом сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

"Пол года — наиболее оптимистичные прогнозы. Люди, которые внимательно следят за ситуацией в Курской области и ее развитием, называют сроки до года. Это при целом комплексе необходимых условий. В первую очередь, за передислокацию достаточного количества боеспособных подразделений", — пояснил эксперт.

Сейчас военное командование РФ стягивает в Курскую область наиболее боеспособные подразделения со всех участков фронта в Украине, а также проводит передислокацию наиболее боеспособных подразделений из тыловых районов страны. В частности, из Калининградской области.

Впрочем, ситуация сложна для россиян. Они пытаются контратаковать, но в тылу в группировку Сил обороны Украины на Курщине – инженерно-фортификационные сооружения, возведенные самими россиянами. Это две линии эшелонированной обороны. Кроме того, украинские военные проводят маневровый характер боевых действий – как наступательный, так и оборонительный.

"Плюс стоит учитывать ландшафт. Курская область — лесистая. Соответственно, деятельность украинских разведывательно-диверсионных групп сводит на нет возможности российской армии, осуществление ими логистических составляющих для поддержки материально-технического обеспечения своих подразделений", — рассказал Снегирев.

Также эксперт отметил, что Силы обороны Украины в настоящее время проводят успешный характер наступления фактически в тылу российской группировки, пытающейся вытеснить украинские подразделения в Суджанском и Кореневском районах.

Напомним, по информации аналитиков ISW, ВСУ расширили свой плацдарм и продвигаются дальше в Курской области. За прошедшие сутки ВСУ продолжили штурм Глушковского района.

Читайте также: