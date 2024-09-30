Операция в Курской области: в ISW оценили продвижение ВСУ

Россияне готовятся к обороне от будущих украинских атак в Курской области.

Украинские военные продолжают продвижение в Курской области.

Об этом пишет ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к западу и северо-западу от Веселого (южнее Глушкового) и вероятно захватили северо-западную часть.

В то время как российские милблогеры заявили об отражении украинских атак возле Веселого.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские подразделения пытаются укрепить свои позиции и готовятся к обороне от будущих украинских атак в Курской области.

По оценкам эксперта, российские войска сосредоточили в Курской области от 40 000 до 41 000 солдат и намерены передислоцировать туда еще 6 000 военных.

Между тем на российском телевидении раздаются призывы " уничтожать свои деревни, свои леса и людей " в Курской области, где продолжается операция ВСУ.

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