Администрация действующего президента США Джо Байдена не желает, чтобы ее воспринимали как организатора атаки на территорию РФ. Поэтому Вашингтон не делится с Украиной разведданными о целях внутри России. Впрочем, ВСУ во время "прорыва" использовали американскую бронетехнику для наступления.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Соединенных Штатов.

В Белом доме заявляют, что им ничего не было известно об украинской атаке на РФ до ее начала. Кроме того, Вашингтон запретил использовать предоставленные ракеты большой дальности ATACMS для ударов по территории агрессорной страны. Впрочем, ВСУ использовали поставленную американскую бронетехнику типа Bradley и Stryker внутри России, пользуясь расширенными возможностями, которые Белый дом предоставил Украине для ответа на наступление россиян на Харьков в мае.

Отмечается, что некоторые украинские военные, дислоцировавшиеся у российской границы, не знали о планах предстоящей операции в Курщине, сообщает WSJ со ссылкой на интервью с десятками привлеченных украинских солдат. Прорыв границы возглавляли 80 и 82 десантно-штурмовые бригады, являющиеся одними из самых мощных подразделений, оснащенных американской бронетехникой Stryker и немецкой Marder.

Издание пишет, что западная техника оказалась ограниченной в применении на поле боя на востоке и юге Украины. Ведь там из-за плотной заминированности земли и БПЛА маневровая война почти невозможна. Впрочем, в Курской области украинские механизированные войска двигались почти без сопротивления. Через несколько часов ВСУ продвинулись на километры вглубь России, проезжая мимо городов и сел, а не атакуя их.

С украинской стороны границы бойцы отправляли ударные беспилотники, чтобы атаковать блиндажи, технику, укрепление и солдат оккупационной армии. По словам одного из операторов БПЛА, штурмовые войска продвигались так быстро, что было тяжело за ними успевать.

В свою очередь, в Москве сначала полагались на военную авиацию, чтобы замедлить украинское продвижение. Между тем, Украина пыталась противостоять угрозе планировочных бомб, атакуя аэродромы, с которых взлетают российские военные самолеты. В первые дни операции Украина была атакована военным аэродромом в Липецкой области, граничащей с Курской. Военные эксперты называют бой, который вели украинские силы, ближним и глубоким одновременно.

Во избежание ослабления линии фронта Украина направила в РФ значительное количество войск из резервных сил, которые создавала при поддержке Запада для проведения операций в конце этого года и 2025-го. В ответ Россия вывела из Украины несколько малочисленных бригад общей численностью до 5 тыс. военных. Одна бригада была из Донецкой области, которая является основным направлением нынешнего наступления России, но другие были из менее важных районов. Авторы WSJ отмечают, что российскому руководству предположительно придется вывести больше войск из Украины, если она хочет вернуть территорию.

Как сообщалось, в New York Times узнали интересные подробности того, как готовилось наступление на Курскую область. Отмечается, что об операции было известно только нескольким людям. Офицеры узнали о наступлении через три дня его начала, а рядовые – только за сутки.

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