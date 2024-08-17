Операция ВСУ в Курской области: эксперт сделал важное заявление о развитии событий

Операция украинских вооруженных сил в Курской области подошла к моменту, когда должна перейти ко второй стаде. Военные возможности глубоко продвинуться за 10-11 дней – на около 40 км.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Ян Матвеев.

Он подчеркнул, что с начала "прорыва" – 6 августа – украинские военные продвигались свободно и без серьезного сопротивления армии РФ. Российские военные не ожидали подобного прорыва, а потому не смогли вовремя опрокинуть подкрепление. Впрочем, оккупанты все же начали опрокидывать резервы, а потому продвижение ВСУ немного приостановилось.

"Сейчас момент, когда украинская операция должна перейти ко второй стадии, когда уже не только маленькие разведгруппы на броневиках продвигаются вперед, пытаются занять какие-нибудь далекие населенные пункты, а уже большие массы пехоты, бронетехника атакуют заслоны российских войск", — рассказал Матвеев.

По словам эксперта, в Курской области украинская армия продвигается в районе поселка Коренева, а также прощупывает российскую оборону в сторону города Льгов.

Очень важным моментом Матвеев назвал уничтожение моста через реку Сейм – одну из трех переправ, проходящих через эту реку. Теперь территория между рекой Сейм и российско-украинской границей оказалась в замкнутом состоянии.

"То есть оттуда российские войска могут выбраться только по мостам, потому что со стороны Коренева уже находятся украинские военные, а с другой стороны было три моста — теперь осталось два. Самый мощный мост был разрушен. Если российские военные в ближайшее время не отступят из оставшихся мостов". то они могут попасть в окружение. Они будут отрезаны по реке от остальной российской территории, и им придется либо вплавь перебираться, либо какие-то мосты наводить", — пояснил Матвеев.

Напомним, WSJ узнала, помогали ли США Украине во время наступления. Отмечается, что администрация президента Джо Байдена не хочет, чтобы ее воспринимали как организатора атаки на территорию РФ.

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