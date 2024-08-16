Операция ВСУ в Курской области: польский эксперт описал неутешительную судьбу Путина и объяснил, при чем здесь Китай

Заместитель директора Института международных отношений и публичной политики Университета Яна Кохановского в Кельцах и колумнист Dziennik Gazeta Prawna, доктор Витольд Сокала заявил, что Китай после операции Украины в Курской области может разрабатывать план по замене Путина.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Польский эксперт убежден, что операция ВСУ в Курской области очень сильно ударила по имиджу российской власти и самого Путина. Он отметил, что россияне, вероятно, будут пытаться вернуть территории, однако теперь на это уйдут месяцы.

Он также добавил, что следил за реакцией возмущенных россиян, которые долгое время не обращали внимания на войну в Украине, а теперь и сами вынуждены бежать из зоны боевых действий. Витольд Сокала говорит, что это "повлияло на имидж российской власти, которая якобы борется с Западом, но гарантирует безопасность россиянам".

Эксперт-международник из Польши отмечает, что теперь ситуацией в Кремле может воспользоваться Китай.

"Чем слабее становится рубль, тем больше растет власть китайцев, преимущественно в восточных регионах, но не только потому, что они имеют твердую валюту – аргумент, который понимают в каждом уголке России. Они также единственные, кто сегодня может гарантировать безопасность чиновничьего и военного аппарата в России. Власть Путина больше не будет гарантировать эту безопасность. А государственные служащие и губернаторы служили режиму в России только потому, что верили в его исполнителей. Они просто перестали верить, потому что этот режим оказался неэффективным", – оценивает специалист по международным отношениям.

Витольд Сокала не исключает того факта, что у Китая может быть план замены Путина.

"Сейчас они ищут нового гаранта безопасности, и это Китай. И я совсем не удивлюсь, если китайцы уже имеют план замены Путина на "новую модель". Не сразу, потому что они начали с обмена векторами лояльности среди губернаторов и чиновников. И они построили или строят себе канал "дружеского общения" с армейским генералитетом. Они стремятся заставить весь чиновничий аппарат – ту машину, которая реально управляет Россией, – признать, что Китай является лучшим гарантом непрерывности их власти и безопасности, чем Кремль. Это именно то, с чем приходится сталкиваться Путину, который после украинского наступления стремительно теряет доверие как народа, так и официального аппарата", – говорит доктор Сокала.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал операцию ВСУ в Курской области.

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