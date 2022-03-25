Операция ВСУ в порту Бердянска изменила оперативную обстановку в войне на море — Центр оборонных стратегий

В этом регионе флот России не может временно выполнять свои задачи, потому что частично выведен из строя.

В течение месяца на Черном море ведутся активные боевые действия. РФ сконцентрировала в Черном море около 45 боевых кораблей и катеров, это Черноморский, Балтийский, Каспийский и Северный флоты. Общая численность крупных десантных кораблей составила 11 единиц, разделенных на две тактические группы. Одна группа действовала в Черном море, одна на Азовском. И там и там десантные отряды прикрывали корабли от огневой поддержки.

Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко в "Медиа Центре Украины".

"Так продолжалось до вчерашнего дня, пока ВСУ не нанесли ракетный удар по порту Бердянска. Один корабль уничтожен полностью и около трех — повреждены. То есть, в этом регионе флот России не может временно выполнять свои задачи, потому что частично выведен из строя", — сказал он.

В то же время эксперт Центра оборонных стратегий отмечает, что другая группировка кораблей расположена между Крымским полуостровом и возле Одессы, а это – 7 десантных и до 10 надводных кораблей.

"Время от времени эти корабли пытаются проверить наши силы и попытаться взорвать десант. Однако, десант в Одессе возможен только при условии, если россияне возьмут Николаев", - сказал он.

Перед началом войны, Россия также перекинула около 20 кораблей и судов из Тихоокеанского и Северного флотов в Средиземное море. И здесь положительно среагировала Турция, которая заблокировала и перекрыла Черноморские проливы и тем самым сделала невозможным проход этих кораблей.

"Это очень помогло Украине, потому что российские войска обстреливают нашу территорию именно с кораблей", — подчеркнул Андрей Рыженко.

Эксперт ЦОС объяснил, что перед началом войны российскому флоту было поставлено три задачи: блокада портов Украины, даже иностранные суда подвергались обстрелам без предупреждения; противодействие военно-морским силам Украины, но противник не подходит ближе, чем на 5 морских миль. Уже известно, что как минимум два корабля России были повреждены украинской береговой артиллерией. Еще два – системами залпового огня. Третье задание – высадка десанта. Россияне уже трижды пытались это сделать, но без помощи сил с суши это невозможно. На Черном море под контролем Украины порты Одессы, Черноморска, Очакова и Николаева. Тяжелые бои продолжаются за Мариуполь и его порт.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что сейчас у российских войск на очень многих направлениях нет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление.