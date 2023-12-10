Операцию по спасению украинцев из сектора Газа завершили: сколько людей вывезли из опасности (фото)

Среди спасенных из сектора Газа ― два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, координировавших украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта.

Несколько этапную операцию по спасению украинцев из Сектора Газы завершили. Из опасной зоны удалось вывезти 315 человек: 304 украинца, два палестинца, девять граждан Молдовы.

Об этом говорится в сообщении ГУР МО Украины.

Сообщают, что среди спасенных есть два человека с ранениями, онкобольная женщина, будущая мама, а также два человека, которые координировали украинских военных разведчиков.

Фото: ГУР МО Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует — операция по спасению наших граждан из сектора Газа успешно завершена.

Фото: ГУР МО Украины

"Совершена ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению президента Украины эвакуационная миссия проходила в несколько этапов. В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек: 304 украинца, 2 палестинца, 9 граждан Молдовы", ― говорят в ГУР.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал, что мальчик, захваченный палестинскими боевиками, встретился со своей семьей. Его уволили в рамках договоренностей между Израилем и ХАМАСом о временном перемирии и обмене пленными.

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