Операцию разрабатывает лично Путин: оккупанты боятся форсировать Северский Донец на Луганщине, потому что знают, что погибнут

Операцию разрабатывает лично Путин: оккупанты боятся форсировать Северский Донец на Луганщине, потому что знают, что погибнут

Российские оккупанты не хотят дальше пробовать форсировать реку Северский Донец в Луганской области.

Предыдущие попытки закончились для них плачевно, ВСУ беспощадно разгромили их силы. У россиян более 400 убитых и раненых.

О том, что Северский Донец оккупанты сейчас не попытаются пересечь, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что путлер лично разрабатывает план, как это возможно осуществить. Сами рашистские воины отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть. ВСУ делают все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни", – написал Гайдай.

Он добавил, что россияне сосредоточились исключительно на Луганщине.

"Мы сейчас форпост, сдерживающий рашистское нашествие", — сказал Гайдай.

Напомним, российские войска обстреливают всю Донецкую область. Больше всего от российского оружия сегодня, 17 мая, пострадала Авдеевка.

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