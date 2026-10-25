Оперативный резерв и бронирование: почему уволенным из ВСУ военным могут отказать в отсрочке

Оперативный резерв в «Резерв+» / © ТСН.ua

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Наличие отметки о нахождении в оперативном резерве в мобильном приложении «Резерв+» может стать ключевым препятствием для предоставления отсрочки из-за бронирования уволенным из рядов ВСУ военнослужащим.

В то же время для формирования окончательного юридического заключения в каждой конкретной ситуации нужно выяснять, к какой именно учетной категории отнесен гражданин, основания его нахождения на учете и распространяются ли на него определенные законодательством специальные льготы.

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Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Отметка об оперативном резерве в приложении «Резерв+»: почему не дают отсрочку

Правовое регулирование отнесения к оперативному резерву установлено статьей 26-2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Во время действия особого периода к этой категории относят уволенных со службы граждан при условии их пригодности по состоянию здоровья и по профессионально-психологическим критериям.

Приложение «Резерв+» выступает только электронным кабинетом для подтягивания информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг», поэтому сама по себе запись в программе не создает и не отменяет юридический статус.

По официальным разъяснениям Министерства обороны Украины, отметка «Снят с учета» в цифровом документе может отражаться именно в отношении лиц, переведенных в оперативный резерв, но эту отметку не следует путать с юридическим статусом «Исключен с учета».

Оперативный резерв является отдельным компонентом военного резерва, отнесение к которому определяет порядок комплектования воинских частей и специфику призыва.

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Резервистом является лицо, взятое на военный учет согласно статье 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Сюда также входят зачисленные в оперативный резерв или граждане, подписавшие контракт о службе в резерве.

Военнообязанные — граждане, которые находятся в запасе с прохождением службы и наличием военно-учетной специальности или без них.

Главная проблема ситуации с оперативным резервом и уволенными из ВСУ военными состоит в том, что нормативные правила бронирования, закрепленные статьей 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», распространяются именно на военнообязанных, работающих в определенных учреждениях или предприятиях.

При этом принадлежность к оперативному резерву меняет первоначальный статус личности, из-за чего общие критерии трудоустройства перестают давать право на автоматическое получение отсрочки.

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Почему резервист не может получить отсрочку

Фемида ясно установила невозможность бронировать лиц из этой категории. В частности, в решении по делу № 440/4299/25 от 24 апреля 2026 года Второй апелляционный административный суд отметил, что человек из первой очереди оперативного резерва считается именно резервистом, а не военнообязанным, из-за чего не подлежит бронированию.

Судьи подчеркнули: в особый период все уволенные военные, отвечающие критериям, обязательно причисляются к этому резерву.

По общим нормам, уволенный со службы гражданин может оформить отсрочку на предприятии только тогда, когда его не вносили в оперативный резерв и он отвечает остальным требованиям. Такую позицию опубликовали в Силах обороны Украины.

Для работодателя это означает, что наличия предприятия в списке критических мало: зачисление работника в оперативный резерв создает прямое правовое препятствие для подачи его на бронирование.

Юристы выделяют два сценария развития событий после увольнения:

Человека причислили к оперативному резерву. Оформить простое бронирование на основании трудоустройства уже невозможно. Официальная позиция Сил обороны напрямую связывает бронирование с отсутствием такого статуса. Человека не отнесли к оперативному резерву. Разбирательство осуществляется по стандартной процедуре, где проверяют должность, критичность компании и отсутствие других законодательных запретов.

Также следует учитывать нормативные нововведения 2026 года. Постановлением Кабмина № 768 от 12 июня 2026 года внедрены особые правила для определенных категорий уволенных со службы. По разъяснению Минобороны, в течение всего срока действия предоставленной отсрочки таких лиц запрещено относить к оперативному резерву, если только они самостоятельно и письменно от нее не отказались.

Следовательно, автоматического зачисления всех без исключения бывших военных в резерв не происходит — сначала проверяют их право на льготную отсрочку после увольнения и отказ от нее.

Как проверить свои данные

Чтобы убедиться в правомерности данных в системе, проверьте следующие пункты:

Проверьте документ «Резерв+». Обратите внимание на категорию учета и наличие сведений о бронировании или отсрочке.

Если вы видите статус «Снято с учета», обратитесь в ТЦК, чтобы выяснить основания записи в реестре «Оберіг» и узнать свой реальный статус относительно оперативного резерва.

Воспользуйтесь онлайн-сервисом исправления данных в приложении или подайте заявление в ТЦК лично, после чего сгенерируйте обновленный документ.

Обязательно держите при себе бумажные приказы и справки об увольнении, предоставлении отсрочки или зачислении в резерв для подтверждения своей правовой позиции.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, Кабинет Министров до конца недели намерен утвердить обновленные правила бронирования работников. Документ предусматривает усиление контроля над предоставлением предприятиям статуса критически важных и дополнительную проверку обоснованности решений. Из проекта постановления уже изъяли норму о неучете работников с отсрочкой при расчете квоты, но дискуссия по пересмотру квот для отдельных секторов экономики продолжается.

Для контроля процесса при Кабмине планируется создать консультативно-совещательный Координационный центр по вопросам бронирования. Он будет проверять критерии, по которым предоставляется бронирование, и будет давать соответствующие рекомендации. Однако окончательные решения по определению критически важных предприятий и права на бронирование будут и дальше оставаться за центральными органами исполнительной власти и местными администрациями.

Вместе с тем правительство меняет систему и отменяет 100% бронирование работников даже для критически важных предприятий. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, государство готовит новый механизм для создания честных правил для тыла и фронта на фоне стремительного роста количества забронированных и потребности в ротации военных.

В то же время, Национальная полиция Украины подтвердила силу разъясненного порядка взаимодействия с ТЦК. Согласно документам и законодательству, проверять общие документы и осуществлять задержание или остановку авто имеют право только полицейские, тогда как представители ТЦК проверяют военно-учетные документы и могут сопровождать задержанного нарушителя, а не доставлять его самостоятельно.

Адвокаты отмечают обязательность составления протокола об административном задержании, срок которого не может превышать трех часов. По словам юристов, наличие протокола возлагает ответственность на полицейского и позволяет обжаловать правомерность действий. В то же время, доставка лиц, не находящихся в розыске, является нарушением норм, а использование гражданских немаркированных авто противоречит приказу Главнокомандующего ВСУ, направленному на прекращение «бусификации».

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