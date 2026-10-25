ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1694
Время на прочтение
5 мин

Оперативный резерв и бронирование: почему уволенным из ВСУ военным могут отказать в отсрочке

Отметка об оперативном резерве в «Резерве+» может стать препятствием для бронирования после увольнения из ВСУ. Почему статус резервиста имеет значение?

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Оперативный резерв в «Резерв+»

Оперативный резерв в «Резерв+» / © ТСН.ua

Наличие отметки о нахождении в оперативном резерве в мобильном приложении «Резерв+» может стать ключевым препятствием для предоставления отсрочки из-за бронирования уволенным из рядов ВСУ военнослужащим.

В то же время для формирования окончательного юридического заключения в каждой конкретной ситуации нужно выяснять, к какой именно учетной категории отнесен гражданин, основания его нахождения на учете и распространяются ли на него определенные законодательством специальные льготы.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Отметка об оперативном резерве в приложении «Резерв+»: почему не дают отсрочку

Правовое регулирование отнесения к оперативному резерву установлено статьей 26-2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Во время действия особого периода к этой категории относят уволенных со службы граждан при условии их пригодности по состоянию здоровья и по профессионально-психологическим критериям.

Приложение «Резерв+» выступает только электронным кабинетом для подтягивания информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг», поэтому сама по себе запись в программе не создает и не отменяет юридический статус.

По официальным разъяснениям Министерства обороны Украины, отметка «Снят с учета» в цифровом документе может отражаться именно в отношении лиц, переведенных в оперативный резерв, но эту отметку не следует путать с юридическим статусом «Исключен с учета».

Оперативный резерв является отдельным компонентом военного резерва, отнесение к которому определяет порядок комплектования воинских частей и специфику призыва.

Резервистом является лицо, взятое на военный учет согласно статье 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Сюда также входят зачисленные в оперативный резерв или граждане, подписавшие контракт о службе в резерве.

Военнообязанные — граждане, которые находятся в запасе с прохождением службы и наличием военно-учетной специальности или без них.

Главная проблема ситуации с оперативным резервом и уволенными из ВСУ военными состоит в том, что нормативные правила бронирования, закрепленные статьей 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», распространяются именно на военнообязанных, работающих в определенных учреждениях или предприятиях.

При этом принадлежность к оперативному резерву меняет первоначальный статус личности, из-за чего общие критерии трудоустройства перестают давать право на автоматическое получение отсрочки.

Почему резервист не может получить отсрочку

Фемида ясно установила невозможность бронировать лиц из этой категории. В частности, в решении по делу № 440/4299/25 от 24 апреля 2026 года Второй апелляционный административный суд отметил, что человек из первой очереди оперативного резерва считается именно резервистом, а не военнообязанным, из-за чего не подлежит бронированию.

Судьи подчеркнули: в особый период все уволенные военные, отвечающие критериям, обязательно причисляются к этому резерву.

По общим нормам, уволенный со службы гражданин может оформить отсрочку на предприятии только тогда, когда его не вносили в оперативный резерв и он отвечает остальным требованиям. Такую позицию опубликовали в Силах обороны Украины.

Для работодателя это означает, что наличия предприятия в списке критических мало: зачисление работника в оперативный резерв создает прямое правовое препятствие для подачи его на бронирование.

Юристы выделяют два сценария развития событий после увольнения:

  1. Человека причислили к оперативному резерву. Оформить простое бронирование на основании трудоустройства уже невозможно. Официальная позиция Сил обороны напрямую связывает бронирование с отсутствием такого статуса.

  2. Человека не отнесли к оперативному резерву. Разбирательство осуществляется по стандартной процедуре, где проверяют должность, критичность компании и отсутствие других законодательных запретов.

Также следует учитывать нормативные нововведения 2026 года. Постановлением Кабмина № 768 от 12 июня 2026 года внедрены особые правила для определенных категорий уволенных со службы. По разъяснению Минобороны, в течение всего срока действия предоставленной отсрочки таких лиц запрещено относить к оперативному резерву, если только они самостоятельно и письменно от нее не отказались.

Следовательно, автоматического зачисления всех без исключения бывших военных в резерв не происходит — сначала проверяют их право на льготную отсрочку после увольнения и отказ от нее.

Как проверить свои данные

Чтобы убедиться в правомерности данных в системе, проверьте следующие пункты:

  • Проверьте документ «Резерв+». Обратите внимание на категорию учета и наличие сведений о бронировании или отсрочке.

  • Если вы видите статус «Снято с учета», обратитесь в ТЦК, чтобы выяснить основания записи в реестре «Оберіг» и узнать свой реальный статус относительно оперативного резерва.

  • Воспользуйтесь онлайн-сервисом исправления данных в приложении или подайте заявление в ТЦК лично, после чего сгенерируйте обновленный документ.

  • Обязательно держите при себе бумажные приказы и справки об увольнении, предоставлении отсрочки или зачислении в резерв для подтверждения своей правовой позиции.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, Кабинет Министров до конца недели намерен утвердить обновленные правила бронирования работников. Документ предусматривает усиление контроля над предоставлением предприятиям статуса критически важных и дополнительную проверку обоснованности решений. Из проекта постановления уже изъяли норму о неучете работников с отсрочкой при расчете квоты, но дискуссия по пересмотру квот для отдельных секторов экономики продолжается.

Для контроля процесса при Кабмине планируется создать консультативно-совещательный Координационный центр по вопросам бронирования. Он будет проверять критерии, по которым предоставляется бронирование, и будет давать соответствующие рекомендации. Однако окончательные решения по определению критически важных предприятий и права на бронирование будут и дальше оставаться за центральными органами исполнительной власти и местными администрациями.

Вместе с тем правительство меняет систему и отменяет 100% бронирование работников даже для критически важных предприятий. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, государство готовит новый механизм для создания честных правил для тыла и фронта на фоне стремительного роста количества забронированных и потребности в ротации военных.

В то же время, Национальная полиция Украины подтвердила силу разъясненного порядка взаимодействия с ТЦК. Согласно документам и законодательству, проверять общие документы и осуществлять задержание или остановку авто имеют право только полицейские, тогда как представители ТЦК проверяют военно-учетные документы и могут сопровождать задержанного нарушителя, а не доставлять его самостоятельно.

Адвокаты отмечают обязательность составления протокола об административном задержании, срок которого не может превышать трех часов. По словам юристов, наличие протокола возлагает ответственность на полицейского и позволяет обжаловать правомерность действий. В то же время, доставка лиц, не находящихся в розыске, является нарушением норм, а использование гражданских немаркированных авто противоречит приказу Главнокомандующего ВСУ, направленному на прекращение «бусификации».

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie