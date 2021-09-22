Оператор duty-free в Украине за 11 лет работы заплатил около 1 млрд налогов и сборов – Артур Гранц Актуально

Оператор duty-free в Украине за 11 лет работы заплатил около 1 млрд налогов и сборов – Артур Гранц Актуально

11 лет совместной работы на украинском рынке отметили немецкая компания Gebr.

Heinemann и ее украинский долгосрочный партнер, компания BF&GH Travel Retail Limited, специализирующиеся на управлении магазинами беспошлинной торговли duty-free.

Первый магазин duty-free компании BF&GH Travel Retail был открыт в Терминале F аэропорта "Борисполь" в 2010 году, после чего в 2014 году аналогичные магазины появились в терминале D, аэропорту "Жуляны", а со временем и в 13-ти наземных пунктах пропуска на территории Украины.

"BF&GH Travel Retail – международная компания, которая приносит в Украину продукты, концепции и клиентский опыт мирового класса. С 2010 года мы инвестировали в Украине более 600 миллионов гривен, наибольшая часть этих инвестиций направлена на реконструкцию аэропортов в Борисполе, Жулянах и Одессе", - сказал совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн на мероприятии, прошедшем в отеле "Интерконтиненталь Киев".

Генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн и совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн (в центре).

Компания Gebr. Heinemann со штаб-квартирой в Гамбурге является одним из мировых лидеров рынка travel retail. Она была основана в 1879 году и сегодня работает более чем в 100 странах и 200 международных аэропортах.

Совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц, в свою очередь, сообщил, что за годы работы компании в бюджет Украины было уплачено налогов и социальных платежей около 1 млрд грн.

Совладелец BF & GH Travel Retail Артур Гранц (в центре)

"Несмотря на COVID-19 и падение экономики, наши компании в Украине заплатили в 2020 году 177 млн грн., за 8 месяцев этого года - 182 млн грн. Кроме налогов мы заплатили в виде арендных платежей аэропорту "Борисполь" с начала нашей работы 2,4 млрд. грн. Другим аэропортам, в Одессе и в Жулянах, мы заплатили арендных платежей около 300 млн грн", - добавил Гранц.

Кроме этого, BF&GH Travel Retail создала в Украине почти 800 рабочих мест.

"Для всей нашей команды мы обеспечиваем европейский уровень заработной платы, полный социальный пакет и официальное трудоустройство со всеми гарантиями трудового законодательства", - подчеркнул совладелец BF&GH.

"Украина важна для Gebr. Heinemann, и мы гордимся нашей работой здесь. Мы продолжим инвестировать в текущую инфраструктуру, начиная с некоторых магазинов в аэропорту "Борисполь" в 2022 году, и продолжим расширять бизнес", - отметил генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн.

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