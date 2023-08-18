Оператор ГТС Украины ответил на обвинения в скандальных закупках кресел на 1,2 млн. грн

Оператор газотранспортной системы Украины заявил, что не покупал офисную мебель по таким завышенным ценам.

Оператор ГТС Украины отверг обвинения в незаконной закупке восьми рабочих кресел по цене 1,2 млн грн. Там заявили, что отказались от такой покупки.

Об этом ОГТСУ сообщил в комментарии ТСН.ua.

"Общество еще в июле 2023 года сообщило поставщику офисной мебели, что отказывается от закупки. Никаких средств по этому соглашению не перечислялось. Такое решение основывается на результатах проведенной в июне служебной проверки. Расследование выявило нарушение по несоответствию тендерной документации условиям договора", — сообщил оператор ГТС Украины.

Там добавили, что только за второй квартал 2023 года новым руководством Общества инициировано 18 служебных расследований, по результатам которых правоохранительные органы возбудили три уголовных производства.

Напомним, после скандалов с овощерезками, барабанами и брусчаткой стало известно, что оператор газотранспортной системы Украины якобы закупил 8 рабочих кресел, общая сумма которых составила 1,2 млн. грн.

Согласно документации, каждое кресло Sedus Mr.24 стоит 153,6 тысячи гривен, что втрое дороже аналогичных кресел, например, в Британии.

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