ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
545
Время на прочтение
2 мин

Операции Украины массово срываются из-за нового ограничения Starlink: Axios раскрыл шокирующие детали

Это уже второй случай за последнее время, когда Украина сталкивается с проблемами системы Starshield.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ограничения работы Starshield сорвали 100% миссий в Украине

Ограничения работы Starshield сорвали 100% миссий в Украине / © Associated Press

Украинские военные снова сталкиваются с системными ограничениями работы спутниковой системы Starshield, которую используют для разведки и перехвата российских дронов. Из-за ограничения скорости полета беспилотников срываются 100% миссий. В то же время компания SpaceX отрицает какие-либо изменения в работе системы.

Об этом пишет издание Axios.

«Украинское правительство обратилось в Пентагон и компанию SpaceX Илона Маска с просьбой объяснить новые ограничения, нарушающие работу спутниковой системы, используемой украинскими военными для перехвата российских беспилотников», — отмечают журналисты.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник уточнил, что система Starshield прекращает работу, когда скорость полета беспилотников превышает 100 миль в час (примерно 161 км/ч).

«В первый день они составляли 10%, во второй — 50%, а сегодня из-за этих ограничений срываются 100% миссий», — уточнил он.

По его словам, украинская сторона пока не получила объяснений от SpaceX или Пентагона о причинах таких ограничений.

В то же время в SpaceX отрицали информацию об изменениях в работе системы.

Ограничение Starlink в Украине — что известно

Украинские защитники 12 ноября снова фиксировали ограничения в работе военной системы спутниковой связи Starshield вдоль всей линии фронта и на временно захваченных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что «кто-то в Америке» принимает решение относительно украинской территории так, будто она не украинская.

«У линии фронта мы не можем использовать нашу авиацию. Здесь могут действовать только перехватчики беспилотников. А без требуемой скорости сбивать Shahed становится гораздо сложнее», — отметил глава государства.

14 октября военные столкнулись с ограничениями в работе Starlink: связь исчезала на скорости более 160 км/ч. В Сенате США инициировали расследование по этому поводу.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie