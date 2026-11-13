Операции Украины массово срываются из-за нового ограничения Starlink: Axios раскрыл шокирующие детали

Ограничения работы Starshield сорвали 100% миссий в Украине / © Associated Press

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Украинские военные снова сталкиваются с системными ограничениями работы спутниковой системы Starshield, которую используют для разведки и перехвата российских дронов. Из-за ограничения скорости полета беспилотников срываются 100% миссий. В то же время компания SpaceX отрицает какие-либо изменения в работе системы.

Об этом пишет издание Axios.

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«Украинское правительство обратилось в Пентагон и компанию SpaceX Илона Маска с просьбой объяснить новые ограничения, нарушающие работу спутниковой системы, используемой украинскими военными для перехвата российских беспилотников», — отмечают журналисты.

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Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник уточнил, что система Starshield прекращает работу, когда скорость полета беспилотников превышает 100 миль в час (примерно 161 км/ч).

«В первый день они составляли 10%, во второй — 50%, а сегодня из-за этих ограничений срываются 100% миссий», — уточнил он.

По его словам, украинская сторона пока не получила объяснений от SpaceX или Пентагона о причинах таких ограничений.

В то же время в SpaceX отрицали информацию об изменениях в работе системы.

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Ограничение Starlink в Украине — что известно

Украинские защитники 12 ноября снова фиксировали ограничения в работе военной системы спутниковой связи Starshield вдоль всей линии фронта и на временно захваченных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что «кто-то в Америке» принимает решение относительно украинской территории так, будто она не украинская.

«У линии фронта мы не можем использовать нашу авиацию. Здесь могут действовать только перехватчики беспилотников. А без требуемой скорости сбивать Shahed становится гораздо сложнее», — отметил глава государства.

14 октября военные столкнулись с ограничениями в работе Starlink: связь исчезала на скорости более 160 км/ч. В Сенате США инициировали расследование по этому поводу.

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