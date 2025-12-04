Операция длилась 14 дней: чрезвычайники ликвидировали прорыв в шахте, где погибли горняки (фото)

Операция ГСЧС в шахте, где произошел прорыв

Реклама

Дополнено новыми материалами

Работники ГСЧС провели 14-дневную операцию в одной из шахт Украины на горизонте минус 410 м, где произошел прорыв пульпы. Они ликвидировали последствия аварии и искали горняков.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Из-за прорыва пульпы на одной из шахт погибли двое горняков. Пульпа в шахте — это смесь, которая состоит из твердых мелких минералов (песка, граншлака) и воды.

Реклама

Спасатели показали кадры работы горноспасателей Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины, которые работали в сверхсложных условиях.

Главной задачей спасателей была не только ликвидация последствий аварии, но и поиск горняков, которые оказались в эпицентре прорыва.

Операцию осложнял большой объем пульпы. Работники предприятия, горняки и горноспасатели были вынуждены выполнять колоссальный объем работ: откачивать воду из затопленных горизонтов, перегружать и вывозить пульпу, искать и проводить эвакуацию тел погибших.

Напомним, 11 ноября на шахте «Ингульская» произошел прорыв гидрозакладочной смеси в подземной выработке, что привело к затоплению двух горизонтов. На момент аварии на участке находились четверо работников ЧП «Свитекс» (Кривой Рог): двое самостоятельно поднялись на поверхность, а судьба еще двух шахтеров была неизвестна. К ликвидации были привлечены ГСЧС и персонал шахты, которые откачивали воду и контролировали газ.

Реклама

Впоследствии стало известно, что из-за прорыва на шахте «Ингульская» погибли два горняка.