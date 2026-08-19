Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» / © НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят масштабную спецоперацию под названием «Форрест Гамп». Правоохранители разоблачают деятельность преступной организации, которую возглавляли действующие и бывшие народные депутаты Украины.

Об этом стало известно от НАБУ.

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Спецоперация «Форрест Гамп»: все подробности разоблачения нардепов

По данным следствия, в состав преступной группировки также вошли чиновники Офиса президента Украины и другие лица.

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В рамках этого дела продолжаются следственные действия в отношении народного депутата Вадима Столара. Парламентарий лично подтвердил визит детективов и заявил о полной готовности содействовать правоохранительным органам:

«Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий в работе правоохранителей не создаю».

Параллельно обыски проходят в офисе наблюдательного совета государственного «Sense Bank». По данным источников Экономической правды, следственные действия касаются, в частности, отстраненного председателя наблюдательного совета финучреждения Николая Гладищенко. Пресс-служба банка в ответ на запрос журналистов на момент публикации не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о следственных действиях.

Дело вокруг руководства финучреждения связано с опубликованными расшифровками «пленок Миндича». На записях фигуранты расследования НАБУ обсуждали назначение членов наблюдательного совета «Sense Bank» по собственным квотам для установления контроля над решениями учреждения — еще до того, как назначение официально приняло правительство и согласовало Нацбанк.

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В частности, 9 мая 2025 года человек, идентифицированный следствием как бывший советник наблюдательного совета и вероятный «смотрящий» за банком Василий Веселый, согласовывал кадровые вопросы с фигурантом дела «Мидас» Александром Цукерманом. Через 40 дней Кабинет Министров назначил в наблюдательный совет именно тех лиц, о которых говорилось.

Назначение Николая Гладищенко, который также является членом правления «Укрфінжитло», изначально сопровождалось предостережениями. Он вошел в совет как независимый член, а НБУ требовал от него дополнительных подтверждений независимости.

Против его кандидатуры выступал заместитель министра финансов Юрий Драганчук из-за «ограниченного опыта» претендента, а представитель ЕБРР в номинационном комитете указывал на возможный конфликт интересов из-за предыдущей работы Гладищенко в компании-партнере банка.

В ходе обысков в рамках спецоперации «Форрест Гамп» силовики обнаружили существенные доказательства, среди которых план антикризисной коммуникации относительно деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады. В документе содержатся четкие коммуникационные шаги и тезисы, разработанные для нейтрализации публичного резонанса вокруг работы ВСК. Следственные действия по делу продолжаются.

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© НАБУ

© НАБУ

© НАБУ

Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп»: что известно

Напомним, НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию под названием «Операция „Форрест Гамп“» по разоблачению преступной организации, которую возглавляют действующие и бывшие народные депутаты Украины.

По данным правоохранителей, к этой деятельности также могут быть причастны высокопоставленные должностные лица Офиса президента Украины и другие лица. Источники журналистов отмечают, что следственные действия происходят у заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой, нардепа Вадима Столара и экс-нардепа Максима Микитася.

Правоохранители опубликовали фрагмент видео с записями перехваченных разговоров вероятных фигурантов дела, на которых они обсуждают передачу денег и упоминают Офис президента. Кроме того, в НАБУ проинформировали, что во время обысков в рамках этой операции был найден документ с планом антикризисной коммуникации о деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.

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