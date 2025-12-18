Операция «Мидас»: детектив НАБУ Магамедрасулов рассказал о своей роли

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов / © Українська правда

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов прокомментировал свою роль в операции «Мидас», отметив, что его участие было ограниченным и не предусматривало полноценной следственной работы.

Об этом он рассказал в интервью УП.

По его словам, он не возглавлял следственную группу и не осуществлял досудебное расследование. Его задачей было выполнение отдельных мероприятий в отношении конкретных лиц в рамках операции.

«Я хочу, чтобы все поняли, что я выполнял конкретный узкий круг задач, которые я мог выполнить. Я не был ни старшим следственной группы, я вообще не осуществлял следственной деятельности. Моя задача была реализовать определенные мероприятия в отношении конкретных лиц», — заявил Магамедрасулов.

Он отметил, что был привлечен к материалам производства лишь поверхностно — настолько, чтобы понимать общий контекст и выполнить возложенные на него задачи.

«В следственную работу я очень поверхностно входил, чтобы понимать для себя в чем суть уголовного производства. То есть я даже на данном этапе не знаю всей сути всего производства, знаю только в части, которая была мне необходима для осуществления своих мероприятий, для их реализации», — добавил детектив.

Напомним, дело руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца Сентябра стало одним из самых резонансных вокруг антикоррупционных органов. Более четырех месяцев они находились под стражей. 2 декабря Печерский районный суд Киева отпустил отца Магамедрасулова под домашний арест, а 3 декабря Апелляционный суд Киева принял решение об освобождении детектива НАБУ из-под стражи.