- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 2 мин
Операция "Мидас": кому НАБУ сообщило о подозрении по делу о коррупции в энергетике — расследователи
Расследование касается коррупционных схем в топливно-энергетической сфере.
В рамках антикоррупционной операции «Мидас», совершающей на фоне вероятных злоупотреблений в сфере энергетики, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении семи фигурантам. Имена подозреваемых официально не разглашаются, однако журналисты-расследователи установили, кто именно входит в этот перечень.
Об этом говорится в проекте «Схемы» (Радио Свобода) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным расследователей, подозрения получили:
бизнесмен и соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (на пленках НАБУ фигурирует под кодовым именем «Карлсон»);
бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);
исполнительный директор по безопасности государственной компании «Энергоатом» Дмитрий Басов («Тенор»);
четверо участников так называемого «бэк-офиса», который, по версии следствия, занимался легализацией средств: Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.
Как сообщают в НАБУ, Решик выполнял роль бухгалтера «бэк-офиса». На записях, обнародованных детективами, именно он говорит о «неудобствах» при транспортировке коробки с деньгами.
По данным журналистов, Игорь Фурсенко зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель с видом деятельности «консультирование по вопросам информатизации». Его номер в контактах других лиц хранится как «Игорь, сотрудник Михаила Цукермана».
Нардеп Ярослав Железняк ранее отмечал, что братья Цукерманы занимались финансовыми вопросами в структурах, связанных с Тимуром Миндичем.
Еще одна фигурантка, Леся Устименко, в своих регистрационных данных указана как предприниматель, исследующая рынок и общественное мнение. В телефонных контактах она фигурирует под подписью Леся Киев, финансист братьев.
Людмила Зорина, по информации журналистов, также имеет ФЛП с видом деятельности «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». По ее электронному адресу зарегистрирован Вадим Грона — лицо с таким же именем ранее фигурировало в расследовании Bihus.Info как бывший советник главы АРМА, неофициально посещавший учреждение и влиявший на его работу.
В комментарии журналистам Грона признал, что знаком с Зориной, однако заверил, что они не общались последние пять-шесть лет.