Операция "Мидас": кому НАБУ сообщило о подозрении по делу о коррупции в энергетике — расследователи

Журналисты выяснили, кому именно НАБУ сообщило о подозрении / © ТСН

Реклама

В рамках антикоррупционной операции «Мидас», совершающей на фоне вероятных злоупотреблений в сфере энергетики, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении семи фигурантам. Имена подозреваемых официально не разглашаются, однако журналисты-расследователи установили, кто именно входит в этот перечень.

Об этом говорится в проекте «Схемы» (Радио Свобода) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным расследователей, подозрения получили:

Реклама

бизнесмен и соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (на пленках НАБУ фигурирует под кодовым именем «Карлсон»);

бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности государственной компании «Энергоатом» Дмитрий Басов («Тенор»);

четверо участников так называемого «бэк-офиса», который, по версии следствия, занимался легализацией средств: Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

НАБУ сообщило о подозрении фигурантам операции — журналисты выяснили, кому именно / © "Схеми"

Как сообщают в НАБУ, Решик выполнял роль бухгалтера «бэк-офиса». На записях, обнародованных детективами, именно он говорит о «неудобствах» при транспортировке коробки с деньгами.

По данным журналистов, Игорь Фурсенко зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель с видом деятельности «консультирование по вопросам информатизации». Его номер в контактах других лиц хранится как «Игорь, сотрудник Михаила Цукермана».

Нардеп Ярослав Железняк ранее отмечал, что братья Цукерманы занимались финансовыми вопросами в структурах, связанных с Тимуром Миндичем.

Еще одна фигурантка, Леся Устименко, в своих регистрационных данных указана как предприниматель, исследующая рынок и общественное мнение. В телефонных контактах она фигурирует под подписью Леся Киев, финансист братьев.

Реклама

Людмила Зорина, по информации журналистов, также имеет ФЛП с видом деятельности «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». По ее электронному адресу зарегистрирован Вадим Грона — лицо с таким же именем ранее фигурировало в расследовании Bihus.Info как бывший советник главы АРМА, неофициально посещавший учреждение и влиявший на его работу.

В комментарии журналистам Грона признал, что знаком с Зориной, однако заверил, что они не общались последние пять-шесть лет.