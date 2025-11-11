Операция "Мидас": НАБУ и САП задокументировали передачу взяток экс-вице-ппремьеру "Че Геварt"

НАБУ обнародовало детали операции Мидаса / © ТСН

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали новые детали спецоперации «Мидас». Детективы задокументировали, как участники организованной преступной группы передавали деньги бывшему вице-премьер-министру Украины, известному во внутреннем общении под кодовым именем «Че Гевара».

Об этом говорится в видео материале " Операция «Мидас»: ЧЕ ГЕВАРА».

По данным следствия, чиновник и его доверенные лица получили 1,2 млн. долларов США и почти 100 тыс. евро наличными. Передача средств проходила как непосредственно в офисе, так и в медицинской клинике в центре Киева, принадлежавшей одному из участников группы.

Скрин видео НАБУ Операция Мидас: ЧЕ ГЕВАРА / © НАБУ

Следователи зафиксировали многочисленные звонки и разговоры, где согласовывали передачу средств.

В частности, один из диалогов показал, как участники договаривались о сумме и месте передачи денег.

«Должны передать 500 тысяч долларов. Как договорились, завтра все сделаем», — сказал Шугармен.

«Хорошо, чтобы никто другой не присутствовал и все прошло по плану», — ответила координировавшая передачу сторона.

В отдельном диалоге «Че Гевара» уточнял: Как лучше передать эти средства, чтобы не привлекать лишнего внимания?

«Отправим жену, она заберет и все будет по плану», — посоветовала организовавшая издание сторона.

Зафиксировано, что последнюю часть, а именно 500 тыс. долларов получила жена Че Гевары, доктор наук и профессор одного из вузов Украины. Передача средств состоялась 9 мая 2025 года в помещении медицинской клиники в Киеве после того, как само бывшее должностное лицо уже стало фигурантом расследования НАБУ и САП.

В ходе обысков детективы также обнаружили переписку, что подтверждает систематический характер передач взяток. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для бывшего чиновника.

Что известно о расследовании коррупции в «Энергоатоме»

Коррупционный скандал в сфере энергетики, как отметили украинские эксперты, может стать предвестником правительственного кризиса и серьезно повлиять на политическую стабильность в Украине.

Напомним, ранее НАБУ обнародовало новую часть расследования случаев коррупции в государственном предприятии «Энергоатом». Руководитель «прачечной» Карлсон контролировал финансовые потоки, которые, как выяснилось, уходили на элитные квартиры и дома.

До этого, 10 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины устроили обыски у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его эксрадника Игоря Миронюка, а также в компании «Энергоатом».