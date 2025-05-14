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Операция "Турул": действительно ли Венгрия стягивает войска и готовится к нападению на Закарпатье
Центр противодействия дезинформации и Госпогранслужба рассказали, действительно ли Будапешт отправил свои войска на границу с Украиной.
В Сети появилась информация, что Венгрия якобы стягивает свои войска и технику к границе с Украиной.
Действительно ли Будпешт готовит нападение на Закарпатье, выяснял ТСН.ua.
«Операция Турул»
Дезинформацию об венгерской операции «Турул» впервые распространил анонимный аккаунт HungaryBased, не связанный с венгерскими медиа или государственными структурами.
«Операция Турул» вскоре. Возвращение Транскарпатии (так в Венгрии называют Закарпатье — Ред.) на Родину», — говорилось в сообщении.
Параллельно с этим в Сети распространи видеосюжет с кадрами, где, якобы, к украинской границе направляются колонны венгерской бронетехники.
Объяснение Центра противодействия дезинформации
ЦПД отмечает, что анонимный X-аккаунт HungaryBased регулярно публикует провокационные сообщения о «возвращении Закарпатья» и не имеет никакого отношения к венгерским медиа или государственным структурам.
«Министерство обороны Венгрии уже объяснило, что распространенное в сети видео с бронетехникой в Будапеште связано с фестивалем Ludovika — ежегодным публичным мероприятием. Другие материалы из фейковой корреспонденции — это архивные кадры по учениям Adaptive Hussars 23, которые проходили в ноябре 2023 года», — говорится в сообщении.
В Центре объясняют, что такие вбросы выгодны России. Их задача — создать напряженную ситуацию между Украиной и соседними государствами.
«Распространяя подобные фейки о якобы „территориальных претензиях“, россияне и их прокси пытаются сталкивать украинцев и венгров. Это их традиционная стратегия», — предупреждает ЦПД.
Что говорят украинские пограничники о ситуации на Закарпатье
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире День.LIVE заверил, что Венгрия не стягивает технику до границы с Украиной, это фейк.
По его словам, никаких нестандартных ситуаций на границе с Венгрией или рядом с границей не фиксируется. А видео, распространяемые в медиа, имеют признаки старых записей.
«Не стоит переживать из-за того, что распространяются разные ресурсы. Думаю, к этому приложила руки Россия. Как и в предыдущих случаях, когда распространялась фейковая информация о минировании границы с Молдовой или странами ЕС», — отметил Демченко.
Что такое Турул и почему Венгрия имеет претензии на Закарпатье
Турул — это название национального венгерского символа, мистической птицы, которая считается тотемом венгерского народа. Он популярен среди сторонников идеи «Великой Венгрии», стремящихся к возвращению венгерских границ, действительных до заключения Трианонского договора. В частности, территории Закарпатской области.
Венгры считают, что те земли, где памятник Турулу рано или поздно вернется власть Будапешта. Заметим, что на территории Украины памятник символической птице Турул до 2022 года находился в Мукачевском замке — был заменен трезубом. Это вызвало протест венгерской стороны.
Заметим, что Закарпатье еще с XI века попало под власть Венгерского королевства. Во времена Австро-Венгрии Закарпатье принадлежало именно к Венгерской части империи — Транслейтании. И если в Галичине и Буковине, которые принадлежали напрямую к Вене (Цислейтании) отношение к украинскому населению было относительно лояльным, то на Закарпатье местные украинцы-русины испытывали постоянное угнетение, национальную языковую, культурную и религиозную ассимиляцию.
Иван Франко в статье «И мы в Европе» рассказывал, как школьный инспектор-венгр, приглашенный на обед к местному закарпатскому священнику, возмутился тем, что его дочь говорит на украинском языке: «Я не могу есть обеда вместе с таким мадьярским горожанином, который не научил своего ребенка варварским жаргоном!»
«За триста лет целенаправленной политики этноцида венгры полностью уничтожили украинский язык в Венгрии, таким образом доказав известное выражение Сухомлинского — когда исчезает язык, исчезает и народ. Украинский народ исчез на мадьярских территориях. Эти триста тысяч нынешних греко-католиков — все потомки украинцев. Но они не знают украинского языка и никаким образом не позиционируют себя с Украиной. Они венгры», — говорилось в паблике «Украина Инкогнита».
С 1920 по 1939 год Закарпатье находилось в составе Чехословакии. Украинцы-русины наконец-то хоть немного могли вздохнуть с облегчением. Но когда провозгласила независимость Карпатская Украина в березине 1939 года, Венгрия объявила войну молодому государству и оккупировала ее.
Сейчас на территории Закарпатья проживает венгерское нацменьшинство, которое режим Орбана регулярно использует, чтобы высказать претензии Киеву в якобы нарушении ее прав.
В то же время немало этнических венгров — граждан Украины с начала полномасштабного вторжения взяли в руки оружие и стали на защиту Украины.
Напомним, что на днях оппозиция Венгрии опубликовала аудиозапись, на которой министр обороны говорит о «подготовке страны к войне».
Заметим, что скандальную запись опубликовали 8 мая. А на следующий день, 9 мая, СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины.