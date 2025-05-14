Операция "Турул": действительно ли Венгрия стягивает войска и готовится к нападению на Закарпатье

Скриншот видео дезинформации о якобы нападении Венгрии

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В Сети появилась информация, что Венгрия якобы стягивает свои войска и технику к границе с Украиной.

Действительно ли Будпешт готовит нападение на Закарпатье, выяснял ТСН.ua.

«Операция Турул»

Дезинформацию об венгерской операции «Турул» впервые распространил анонимный аккаунт HungaryBased, не связанный с венгерскими медиа или государственными структурами.

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«Операция Турул» вскоре. Возвращение Транскарпатии (так в Венгрии называют Закарпатье — Ред.) на Родину», — говорилось в сообщении.

Параллельно с этим в Сети распространи видеосюжет с кадрами, где, якобы, к украинской границе направляются колонны венгерской бронетехники.

Відео з Мережі, яке видають за нібито переміщення угорських військ до кордону з Україною

Объяснение Центра противодействия дезинформации

ЦПД отмечает, что анонимный X-аккаунт HungaryBased регулярно публикует провокационные сообщения о «возвращении Закарпатья» и не имеет никакого отношения к венгерским медиа или государственным структурам.

«Министерство обороны Венгрии уже объяснило, что распространенное в сети видео с бронетехникой в Будапеште связано с фестивалем Ludovika — ежегодным публичным мероприятием. Другие материалы из фейковой корреспонденции — это архивные кадры по учениям Adaptive Hussars 23, которые проходили в ноябре 2023 года», — говорится в сообщении.

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В Центре объясняют, что такие вбросы выгодны России. Их задача — создать напряженную ситуацию между Украиной и соседними государствами.

«Распространяя подобные фейки о якобы „территориальных претензиях“, россияне и их прокси пытаются сталкивать украинцев и венгров. Это их традиционная стратегия», — предупреждает ЦПД.

Что говорят украинские пограничники о ситуации на Закарпатье

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире День.LIVE заверил, что Венгрия не стягивает технику до границы с Украиной, это фейк.

По его словам, никаких нестандартных ситуаций на границе с Венгрией или рядом с границей не фиксируется. А видео, распространяемые в медиа, имеют признаки старых записей.

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«Не стоит переживать из-за того, что распространяются разные ресурсы. Думаю, к этому приложила руки Россия. Как и в предыдущих случаях, когда распространялась фейковая информация о минировании границы с Молдовой или странами ЕС», — отметил Демченко.

Что такое Турул и почему Венгрия имеет претензии на Закарпатье

Турул — это название национального венгерского символа, мистической птицы, которая считается тотемом венгерского народа. Он популярен среди сторонников идеи «Великой Венгрии», стремящихся к возвращению венгерских границ, действительных до заключения Трианонского договора. В частности, территории Закарпатской области.

Карта «Великой Венгрии»

Венгры считают, что те земли, где памятник Турулу рано или поздно вернется власть Будапешта. Заметим, что на территории Украины памятник символической птице Турул до 2022 года находился в Мукачевском замке — был заменен трезубом. Это вызвало протест венгерской стороны.

Турул в Мукачевском замке «Паланок» к демонтажу / © Википедия

Заметим, что Закарпатье еще с XI века попало под власть Венгерского королевства. Во времена Австро-Венгрии Закарпатье принадлежало именно к Венгерской части империи — Транслейтании. И если в Галичине и Буковине, которые принадлежали напрямую к Вене (Цислейтании) отношение к украинскому населению было относительно лояльным, то на Закарпатье местные украинцы-русины испытывали постоянное угнетение, национальную языковую, культурную и религиозную ассимиляцию.

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Иван Франко в статье «И мы в Европе» рассказывал, как школьный инспектор-венгр, приглашенный на обед к местному закарпатскому священнику, возмутился тем, что его дочь говорит на украинском языке: «Я не могу есть обеда вместе с таким мадьярским горожанином, который не научил своего ребенка варварским жаргоном!»

«За триста лет целенаправленной политики этноцида венгры полностью уничтожили украинский язык в Венгрии, таким образом доказав известное выражение Сухомлинского — когда исчезает язык, исчезает и народ. Украинский народ исчез на мадьярских территориях. Эти триста тысяч нынешних греко-католиков — все потомки украинцев. Но они не знают украинского языка и никаким образом не позиционируют себя с Украиной. Они венгры», — говорилось в паблике «Украина Инкогнита».

С 1920 по 1939 год Закарпатье находилось в составе Чехословакии. Украинцы-русины наконец-то хоть немного могли вздохнуть с облегчением. Но когда провозгласила независимость Карпатская Украина в березине 1939 года, Венгрия объявила войну молодому государству и оккупировала ее.

Сейчас на территории Закарпатья проживает венгерское нацменьшинство, которое режим Орбана регулярно использует, чтобы высказать претензии Киеву в якобы нарушении ее прав.

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В то же время немало этнических венгров — граждан Украины с начала полномасштабного вторжения взяли в руки оружие и стали на защиту Украины.

Напомним, что на днях оппозиция Венгрии опубликовала аудиозапись, на которой министр обороны говорит о «подготовке страны к войне».

Заметим, что скандальную запись опубликовали 8 мая. А на следующий день, 9 мая, СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины.