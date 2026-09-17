Операция "Вивальди": Белецкий заявил о срыве плана РФ по окружению городов Донетчины

Белецкий

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Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий заявил, что украинские военные сорвали замысел российской армии по охвату ключевых городов Донбасса с севера и юга. По его словам, во время операции «Вивальди» была фактически разгромлена северная часть российского вклинения.

Об этом бригадный генерал Андрей Белецкий рассказал в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

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Какой план был у РФ

По словам Белецкого, российские войска планировали охватить так называемые города-крепости в Донецкой области по двум направлениям.

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С юга российские силы должны были продвигаться через район Доброполья, а с севера — через выступ в направлении Святогорска. В дальнейшем обе «клешни» должны были сойтись в районе Барвинкового.

Речь идет о создании угрозы для Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.

Белецкий заявил, что украинским военным удалось разгромить северную часть этого замысла.

«Бойцам Третьего армейского корпуса удалось разгромить северную клешню», — заявил командир корпуса.

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Он отметил, что сейчас принципиально не допустить восстановления российского наступления и продолжить нарушать логистику и работу тыла противника.

Что известно об операции «Вивальди»

Операция Третьего армейского корпуса Вивальди на севере Донецкой области долгое время проходила в условиях информационной тишины. Первый ее этап, по словам Белецкого, был направлен на ликвидацию российской инфильтрации и нарушение логистики оккупационных войск.

По состоянию на 15 сентября, украинские военные сообщали о зачистке от российского присутствия около 75 квадратных километров территории и деоккупации еще 10 квадратных километров. Также сообщалось о ликвидации очагов противника в районах Новоселовки, Александровки, Яровой и близ Корового Яра.

По словам командира корпуса, после срыва северной части российского замысла противнику будет сложнее производить охват городов по этому направлению.

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Белецкий также отметил, что одним из ключевых направлений работы украинских военных было поражение элементов тылового и энергетического обеспечения российских подразделений — в частности складов горюче-смазочных материалов, генераторов и аккумуляторных мощностей, обеспечивающих работу средств РЭБ, РЭР, артиллерийских и авиационных радаров.

В то же время, командир Третьего армейского корпуса подчеркнул, что операция «Вивальди» продолжается, а первый этап не является ее завершением.

Белецкий призвал ждать дальнейших сообщений и заявил, что Украина может «спокойно ждать хороших новостей».

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