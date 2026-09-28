Операция "Вивальди": освобождено еще несколько населенных пунктов, Билецкий заявил о переломном моменте

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий / © скриншот с видео

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Третий армейский корпус успешно завершил третий сезон масштабной операции «Вивальди», освободив от российских оккупантов ряд населенных пунктов. Бойцам ВСУ удалось уничтожить тысячи врагов, взять в плен сотни захватчиков и вернуть десятки километров территории.

Об этом сообщили Третий армейский корпус и его командир, бригадный генерал Андрей Билецкий.

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Операция «Вивальди» — сколько территорий освобождено

Завершен третий сезон операции «Вивальди». Украинские военные освободили населенные пункты Новое, Редкодуб и Екатериновку, а также возобновили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

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По данным корпуса, во время операции противник потерял около 2000 военнослужащих. Более 250 российских военных были взяты в плен.

«Так закончился третий сезон „Вивальди“, переломный для всей операции. Мы вернули еще 51 км² украинской земли, а с начала наступательных действий — 176 км²», — говорится в заявлении Третьего армейского корпуса.

Россия «проспала» настоящий удар, сосредоточенный на взятии Нового

В корпусе отметили, что центральной целью третьего этапа операции было Новое. Населенный пункт называли ключевым логистическим хабом российских войск на плацдарме. Контроль над высотами вокруг него, по словам военных, позволяет удерживать инициативу на этом направлении.

Билецкий рассказал, что российские войска ошибочно ожидали основного удара на другом участке фронта.

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«Противник был убежден, что основным направлением удара является Шандриголово — Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно сжечь свои резервы в контратаках именно на этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, сосредоточенный на взятии Нового», — заявил бригадный генерал.

При прорыве российской обороны украинские военные также использовали роботизированные комплексы на базе советских БТР-60. По данным корпуса, переоборудованные машины применялись в качестве комплексов-камикадзе для уничтожения укрепленных позиций противника.

Российские военнослужащие сдавались в плен целыми подразделениями. Среди пленных были офицеры, пилоты и артиллеристы.

Отдельно в корпусе отметили участие бойцов Третьей штурмовой бригады, выполнявших задания во время третьего сезона «Вивальди».

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В то же время, 3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса восстановил полный контроль над Редкодубом и обустроил оборону на новых рубежах. К штурмовым действиям также присоединились военнослужащие 10-го мобильного пограничного отряда «ДОЗОР».

Дата публикации 10:34, 28.09.26 Количество просмотров 17 Билецкий заявил о завершении третьего сезона «Вивальди»: освобожден ряд сел

Напомним, 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Силы обороны обезвредили более 10,6 тыс. оккупантов. Самыми горячими направлениями на фронте остаются Покровское, Константиновское и Лиманское, где украинские военные успешно выполняют боевые задания и сдерживают российское наступление. Зеленский отметил результативность операций на Лиманском направлении и действия десантников, подчеркнув, что такие успехи мешают РФ развернуть новые масштабные наступательные действия.

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