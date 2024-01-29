Опережать врага в качестве работы с дронами: Зеленский назвал одну из главных задач года

Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним, отметил Владимир Зеленский.

Опережать врага в качестве работы с дронами – производство, поставка и обеспечение подразделений – одна из главных задач года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 29 января.

"Первое. Утренний селектор. Были, как обычно, доклады по всем направлениям государственной работы. Военные — по ситуации на фронте, по каждому направлению интенсивных боев. Разведка — текущие вопросы, отдельное внимание, конечно, тому, что делает враг, как давит на своих сателлитов. Я благодарен всем нашим специалистам, которые получают для Украины актуальную специальную информацию. Отдельный разговор – относительно дронов: вопросы производства, вопросы поставки, обеспеченности подразделений. Понятно, что это одна из главных задач года – опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним", — сказал президент.

Также читайте В траншею к оккупантам прилетел ударный дрон "Мамонт": появилось видео

Владимир Зеленский провел также стратегическое совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу первого полугодия в работе с нашими соседями в Евросоюзе. Обсудили запланированные детали межправительственного сотрудничества – с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией.

Президент отметил, что определенные договоренности уже есть. Некоторых договоренностей еще предстоит достичь.

"Лидерство в политике соседства – это то, что добавляет лидерство всей государственной политике. Я благодарен каждому из наших соседей: каждой стране и каждому лидеру, которые готовы к полностью прагматичным и взаимовыгодным отношениям и поддерживают реализацию наших договоренностей. Производительность с каждым соседом в Евросоюзе нужна, – отметил Зеленский. – Спасибо всем в мире, кто помогает! Спасибо всем, кто работает ради Украины, ради наших воинов, чтобы у наших Сил обороны и безопасности Украины возможностей действовать становилось только больше".

Что с Залужным?! Зеленский обратился к украинцам с итогами за 29 января

Напомним, в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, опровергнув этим информацию, появившуюся вечером 29 января в Сети.

Читайте также: