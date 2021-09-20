Оперировали в полевых условиях: на Волыни провели спецоперацию по спасению лосенка

Оперировали в полевых условиях: на Волыни провели спецоперацию по спасению лосенка

Молодая лосиха накололась на острый стержень.

В Волынской области местные жители села Ничеговка вместе с ветеринарами спасли 7-месячного лосенка. Животное серьезно поранилось и могло погибнуть.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Чтобы спасти животное — на Волыни организовали настоящую спецоперацию. Раненого зверя заметили местные в селе Ничеговка.

Люди сразу вызвали полицию, потому что сначала подумали, что в лося кто-то стрелял. Но потом выяснилось — животное наткнулось на острый стержень, когда перелезало через забор.

Действовать надо было немедленно, тогда как ветеринаров поблизости не было. Вызвали врача аж из соседнего района. Тот уже на месте оперировал животное.

Сейчас 7-месячная лосиха на реабилитации, ее жизни уже ничего не угрожает. После того как животное полностью выздоровеет — его вернут в дикую природу.

Новости Украины: на Волыни организовали настоящую спецоперацию, чтобы спасти лосиху

Напомним, что в Ворзеле под Киевом жители частного сектора прониклись судьбой лосихи, которая травмировалась среди человеческих домов.

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