Оперлась на москитную сетку и выпала с 9-го этажа: в Винницкой области погиб ребенок

Ребенок выпал из окна и умер / © Национальная полиция Винницкой области

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В Винницкой области погиб восьмилетний ребенок, который выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщила полиция Винницкой области.

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Трагедия произошла 14 сентября около 17.20. Девочка выпала из окна девятого этажа, опершись на москитную сетку. Ее с тяжелыми травмами сразу отвезли в больницу.

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На следующий день, 15 сентября, ребенок скончался в больнице от полученных повреждений.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».

Напомним, это уже не первый случай падения детей из окна. Еще в прошлом году тело ребенка обнаружили на тротуаре недалеко от многоэтажки в Житомире. Предварительно известно, что 6-летняя девочка выпала из окна, пока семья спала.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы за изнасилование своей падчерицы с расстройствами психики, которая забеременела от него и родила ребенка.

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