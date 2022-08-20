Оперлась на москитную сетку: в Кременчуге шестилетняя девочка выпала из окна 3 этажа

В Кременчуге Полтавской области, 19 августа, из окна многоэтажки выпала девочка 2016 года рождения. Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В полицию поступило сообщение от жителей многоэтажки, что по улице Вадима Пугачева малолетний ребенок выпал из окна.

Предварительно установлено, что девочка, 2016 года, оперлась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа. Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в больницу. События выясняют ювенальные полицейские.

Напомним, в Одессе 4-летний мальчик выпал из окна 5 этажа, ребенка удалось спасти.

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