Оперлись на москитную сетку: на Волыни во время игры из окна выпали 2-летний и 3-летний мальчики

Оперлись на москитную сетку: на Волыни во время игры из окна выпали 2-летний и 3-летний мальчики

Детей после инцидента госпитализировали.

В с. Подгайцы Волынской области из окна выпали 2-летний и 3-летний братцы. Дети во время игры оперлись на москитную сетку и упали со 2 этажа.

Также читайте В Донецкой области годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа

Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

Сообщается, что дети оперлись на москитную сетку, которая не выдержала их веса. Из-за этого дети упали со второго этажа.

Пострадавших срочно госпитализировали. У одного из братьев обнаружили только царапины, у другого — ушиб селезенки.

Правоохранители открыли производство по ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Продолжается расследование.

Напомним, под Николаевом копы экстренно сопроводили 3-летнего ребенка в больницу.

В Киеве женщина и ее трехлетний ребенок выпали из окна четвертого этажа

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку