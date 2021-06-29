Оперлись на москитную сетку: на Волыни во время игры из окна выпали 2-летний и 3-летний мальчики

Детей после инцидента госпитализировали.
В с. Подгайцы Волынской области из окна выпали 2-летний и 3-летний братцы. Дети во время игры оперлись на москитную сетку и упали со 2 этажа.
Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.
Сообщается, что дети оперлись на москитную сетку, которая не выдержала их веса. Из-за этого дети упали со второго этажа.
Пострадавших срочно госпитализировали. У одного из братьев обнаружили только царапины, у другого — ушиб селезенки.
Правоохранители открыли производство по ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Продолжается расследование.
Напомним, под Николаевом копы экстренно сопроводили 3-летнего ребенка в больницу.