Оплата штрафа через "Резерв+": как это работает и что нужно сделать

Оплата штрафа за военный учет онлайн / © ТСН.ua

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В приложении «Резерв+» заработала новая функция — возможность оплатить штраф за нарушение правил военного учета онлайн.

Как это сделать, пояснила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что теперь украинцам не нужно больше идти в ТЦК, стоять в очередях, носить бумажные документы, чтобы оплатить штраф, ведь этот функционал работает прямо в «Резерв+».

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«Если у вас есть нарушения, оно фиксируется в „Резерве+“. Вы видите его в виде красной ленты, которая сейчас производится розыск, что есть нарушение военного учета. Я напомню, что первый этап, который мы запустили по оплате штрафов онлайн, это этап, который касается именно необновления персональных данных вовремя», — говорит заместитель министра.

Что нужно сделать

Во-первых, загрузить обновление приложения 1.7.1

Нажать в приложении «меню», увидеть «штрафы онлайн», подписать заявку о том, что вы хотите оплатить такой штраф.

Черногоренко напомнила, что если нарушитель оплачивает штраф добровольно и через «Резерв+», получит скидку.

«И таким образом в течение некоторого периода, от нескольких часов до суток, вы получите решение ТЦК, что можно оплачивать штраф и сможете через реквизиты это сделать. Как только вы оплатили штраф, автоматически будет снят розыск. Мы сделали это с технологической возможностью», — объяснила заместитель министра.

Сообщение о снятии с розыска отправляется автоматически. Тогда админправонарушения фактически перестает существовать как таковое.

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Ранее Екатерина Черногоренко объяснила, нужно ли обновлять данные после уплаты штрафа онлайн.