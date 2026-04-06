Оплатили штраф от ТЦК, а статус "в розыске" остался: адвокаты объяснили, что делать

В Украине продолжает действовать строгая ответственность за нарушение правил военного учета и мобилизации. Гражданам грозят существенные денежные взыскания, а правоведы объясняют, что уплата одного штрафа не освобождает от исполнения обязанностей в будущем.

Об особенностях наложения санкций и механизмах защиты прав граждан адвокаты Геннадий Капралов и Юлия Антонюк рассказали в комментарии «Фокусу».

За что могут оштрафовать военнообязанных

Адвокат Геннадий Капралов отметил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) имеют право налагать штрафы в случае:

необновление персональных данных;

игнорирование повестки (на уточнение данных, ВЛК или мобилизационное распоряжение);

отсутствия при себе военного билета (бумажного или электронного в «Резерв+»);

нарушение других правил учета (непостановка на учет, изменение места жительства без извещения ТЦК, потеря документов);

отказ от прохождения ВЛК.

Адвокат Юлия Антонюк уточнила, что в 2026 году сумма штрафа составляет от 17 000 до 25 500 грн.

«Если штраф не уплачен, он удваивается и открывается исполнительное производство для принудительного взыскания за совершенное правонарушение», — отметила она.

Возможен ли повторный штраф за одно нарушение

Согласно статье 61 Конституции Украины, двойное привлечение к ответственности за одну и ту же проступку запрещено. Однако юристы подчеркивают важный нюанс.

«За одно конкретное пропущенное число в повестке или один факт необновления данных штрафуют только раз. Но если после уплаты штрафа вы продолжаете не исполнять свой долг, каждый такой случай считается новым отдельным правонарушением», — пояснил Геннадий Капралов.

То есть, каждая последующая игнорируемая повестка или последующее игнорирование требования обновить данные может стать основанием для нового штрафа.

Как обжаловать решение ТЦК

По словам адвокатов, у граждан есть 10 суток с момента вынесения постановления, чтобы подать административный иск в суд. Обжаловать можно постановление о штрафе, но не протокол или факт пребывания в розыске отдельно.

Основными основаниями для отмены штрафа в суде могут стать ошибки в персональных данных, отсутствие доказательств получения повестки или ситуация, когда ТЦК уже имел доступ к актуальным данным через другие государственные реестры. Юлия Антонюк добавила, что суды часто становятся на сторону граждан, если процедура вызова была нарушена.

Почему статус «в розыске» после уплаты штрафа не исчезает

Часто возникают ситуации, когда штраф уплачен из-за «Резерв+», но статус розыска остается. По словам экспертов, это может являться следствием технического сбоя, необновленных данных или человеческого фактора.

В таком случае специалисты советуют:

Обязательно хранить все квитанции об уплате. Обратиться в ТЦК с письменным заявлением и копиями документов. В случае бездействия ТЦК обращаться в суд.

Адвокаты предостерегают: сама по себе уплата денег не всегда автоматически снимает статус «в розыске», поскольку для этого может потребоваться личное выполнение требований военного учета.

