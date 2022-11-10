Оплатят ли полный рабочий день в случае отключения света: юрист отметил, что есть нюансы

При веерных или аварийных отключениях света в Украине работники, работающие удаленно или в офисе, не могут полноценно выполнять свои обязанности и быть на связи. Сохраняется ли полная оплата труда специалиста, если его производительность снижалась в периоды отключения света не по его вине?

Юрист Вадим Кравцов объяснил ситуацию в интервью каналу 24.

По его словам, оплата труда будет зависеть от конкретной ситуации.

В случае форс-мажора – если оператор не опубликовал план отключений электроэнергии заранее, – исчезновение света непредсказуемо, работодатель обязан оплатить рабочий день полностью.

Об этом говорится в Кодексе законов о труде. В таком случае, если есть мобильная связь, работник должен сообщить работодателю о сложившейся ситуации.

В случае плановых отключений, которые обычно не превышают 4 часа, работник может выполнить работу тогда, когда свет будет, согласовав это с работодателем.

"Согласно статье 60-2 Кодекса Законов о труде, работник, выполняющий свои обязанности дистанционно, сам должен распределять свое время так, чтобы выполнить свои задачи вовремя", — отметил юрист.

Также работодатель может предоставить работнику вспомогательные приспособления для работы.

"Обеспечение работника, в том числе и расходными средствами, лежит на работодателе", – сказал юрист.

Напомним, сейчас в Украине нет предпосылок для блекаута, но он все же возможен.

Как пояснили в ДТЭК, блекаут может произойти только тогда, когда автоматика без предупреждения будет выключать систему из-за критической перегрузки и критического несовпадения спроса электроэнергии на ее предложение.

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