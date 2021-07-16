Оползень на трассе Киев-Одесса: стало известно, когда ликвидируют последствия (видео)

Оползень на трассе Киев-Одесса: стало известно, когда ликвидируют последствия (видео)

На месте обрушения работает подрядная организация, которая заменяет переувлажненную почву.

Последствия оползня на участке трассы Киев — Одесса, возникшего в Одесской области в результате интенсивных дождей, будут устранены до начала августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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По словам Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, полное завершение работ запланировано до 3 августа 2021 года.

"Сейчас уже заменили более 2200 м3 переувлажненной почвы. Работает 10 единиц спецтехники. В разработке инженерное решение для надежного укрепления насыпи", — уточнил он.

Напомним, из-за затяжных дождей на участке трассы Киев — Одесса произошел оползень. Водителей просят быть внимательными и осторожными в месте обвала.

Сейчас движение по крайней правой полосе дороги перекрыли, отметили в Службе автомобильных дорог.

На месте круглосуточно ведутся восстановительные работы.

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