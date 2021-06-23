Оползень в Одесской области: погибших нет, но работа продолжается

Оползень в Одесской области: погибших нет, но работа продолжается

В селе Лебедевка под завалами не нашли людей.

Сегодня, 23 июня, спасатели продолжили поиски на месте оползня в Лебедевке Одесской области. Завалы накануне разгребали до поздней ночи, но прекратили из-за угрозы еще одного обвала. Под завалом не обнаружили пострадавших или погибших отдыхающих.

Как сообщили в ГСЧС Одесской области, работа на месте еще продолжается.

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На месте работал 41 человек, из которых 23 спасателя, также добровольцы, полиция и военные. Кроме того, место сдвига дополнительно обследовали кинологи со служебными собаками.

Напомним, на популярном курорте Одесской области — в селе Лебедевка — произошло смещение около 150 тонн почвы. Незадолго до инцидента на диком пляже, куда упали тонны земли, видели отдыхающих. Неподалеку обвала расположены базы отдыха.

Женщина, чьи вещи нашли оставленными, жива. Курортники, которые живут на базах отдыха, накануне вернулись на ночлег все. Заявлений об исчезновении людей больше не было.

Новости Украины: в Лебедевке в Одесской области произошел оползень, под завалами ищут людей

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