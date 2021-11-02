Опоздал, курил в салоне и возмущался из-за маски: нетрезвый украинец задержал пассажиров самолета из Турции в Харьков

После приземления нарушителя из самолета выводила полиция.

В Харькове в аэропорту по прибытии самолета из Турции задержали пассажиров. Все потому, что один из них курил в салоне.

Также читайте В Польше оштрафовали двоих украинцев, которые не умели себя вести в самолете

Об этом в соцсети рассказала одна из пассажирок самолета Арина.

По ее словам, в аэропорту Харькова вчера, 1 ноября, ночью в салоне задержали пассажиров самолета, прибывшего в Украину из Турции. Все потому, что один из мужчин курил на борту.

В Турции вылет этого же самолета задержали из-за того, что "искали" одного пассажира. Им оказался пассажир-курильщик, и его буквально "занесли" в самолет, потому что он едва держался на ногах.

"Когда взлетели, старший стюард сделал замечание одному из мужчин, потом и тому, которого доставили нетрезвым, потому что он был без маски. Позже девушка, сидевшая с опоздавшим пассажиром, попросила ее от него отсадить. Впоследствии стюард подошел к нему и спросил "Вы что, снова курили?" Мы опешили, а после приземления услышали: "Уважаемые пассажиры, оставайтесь на своих местах до приезда полиции", — рассказывает пассажир.

По ее словам, у пассажира-курильщика изъяли паспорт и посадочный талон, а через 15 минут нарушителя с самолета забрала полиция. Также пассажир отметила, что нетрезвый мужчина был на борту не один, а летел с товарищами, которые тоже на протяжении полета получили не одно замечание от стюардов.

Напомним, что двое граждан Украины подрались в самолете во время полета из Украины в Польшу. После приземления пограничники приказали нарушителям немедленно покинуть самолет. Один из них не захотел, поэтому его из самолета вывели в наручниках.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку