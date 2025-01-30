Опоздал на поезд и украл ВАЗ: подробности курьезного преступления

За совершенное ему грозит до пяти лет заключения.

Молодой человек из-за опоздания на поезд решил добираться домой на чужом автомобиле.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В отделение полиции №2 Николаевского райуправления обратился местный житель с заявлением о угоне авто марки ВАЗ 21011, которое он оставил возле железнодорожного вокзала в Николаеве.

В тот же день в Баштанский райотдел полиции поступило сообщение о том, что неподалеку от города, в балке, обнаружен заброшенный автомобиль.

Правоохранители быстро установили, что это тот ВАЗ, который похитили накануне.

В ходе оперативно-розыскных мер удалось выяснить, что к преступлению причастен 20-летний житель Баштанки. Установить личность злоумышленника помогли записи с видеокамер, подключенных к системе "Безопасный город".

Молодой человек задержан, продолжается досудебное расследование.

Задержанный фигурант

Напомним, в Николаевской области полиция начала расследование из-за жестокого избиения 12-летней девочки подростками.

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