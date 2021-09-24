Опоздала на урок: в Кривом Роге директор школы довела ученицу до гипертонического криза — депутат

Опоздала на урок: в Кривом Роге директор школы довела ученицу до гипертонического криза — депутат

В школе из-за инцидента проведут служебное расследование.

В г. Кривой Рог Днепропетровской области госпитализировали школьницу якобы после того, как на нее из-за опоздания накричала директор школы.

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Об этом сообщил депутат райсовета Юрий Понькин на своей странице в Facebook.

По словам депутата, инцидент произошел в школе №48 г. Кривой Рог. Там ученица 8 класса из-за проблем с транспортом опоздала на урок, который проводила директор школы. Депутат со ссылкой на мать девочки отмечает, что это взбесило педагога и она ориентировочно 10 минут кричала на школьницу. После этого девочке стало плохо.

"Моральное давление привело к поднятию давления у девушки, на перемене классная руководительница заметила тремор в теле ученицы и отвела к медику. Давление 140/90, дали таблетку, не помогло, вызвали скорую. Здесь надо добавить, что девушка имеет хронические заболевания, о которых педагогическому составу известно", — написал Юрий Понькин.

Депутат отметил, что он обратился в органы местного самоуправления из-за событие в школе.

Депутат Криворожского городского совета Олег Подкопаев в комментарии к сообщению отметил, что ситуация в школе №48 24 сентября рассматривалась на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам образования и науки горсовета.

"Комиссия приняла решение о проведении служебного расследования", — отметил Олег Подкопаев.

ТСН.ua пытался получить комментарий в дирекции школы, однако телефоны, указанные на сайте учебного заведения, недействительны. Мы также готовы опубликовать мнение другой стороны конфликта.

Напомним, что в Полтаве ребенка госпитализировали просто из школьного урока в больницу, но спасти ее, к сожалению, не удалось.

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