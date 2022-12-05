Опоздание 7 поездов из-за обесточивания: в "Укрзализныци" предоставили новый график движения

В "УЗ" предоставили график опозданий и гарантировали все пересадки на ближайшие рейсы пассажирам, которые будут прибывать после наступления комендантского часа.

В Украине по состоянию на 22:30 5 декабря из-за обесточивания в результате ракетного удара опаздывают семь поездов. Известно уже и время опоздания.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Так, задерживаются следующие рейсы:

№711/712 Краматорск — Киев (+4 ч 27 мин);

№191/192 Одесса — Краматорск (+2 ч 57 мин);

№91/92 Одесса — Харьков (+2 ч 57 мин);

№35/36 Одесса — Перемышль (+2 ч 07 мин);

№37/38 Одесса — Ужгород (+2 часа 03 мин);

№25/26 Одесса — Рахов (+1 ч 23 мин);

№235/236 Одесса — Черновцы (+1 ч 23 мин).

Пассажирам, которые будут прибывать после наступления комендантского часа, гарантируем тепло "Железной крепости" на вокзале, вкусный чай и все необходимые пересадки на ближайшие рейсы.

Накануне в "Укрзализныци" сообщили, как будут курсировать поезда в случае атаки РФ.

Напомним, очередной ракетный удар России по Украине 5 декабря произошел после почти двухнедельного затишья.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупреждал, что оккупанты могут применить несколько волн атак.

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