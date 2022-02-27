Оправдание геноцида: в Чехии одобрение войны РФ в Украине может обернуться уголовной ответственностью

Оправдание геноцида: в Чехии одобрение войны РФ в Украине может обернуться уголовной ответственностью

Есть уже первые случаи задержания.

В Чехии за публичное одобрение войны России против Украины грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии.

Публичное одобрение вторжения РФ в Украину может классифицироваться как "преступление, отрицание, отношение под сомнение, одобрение и оправдание геноцида".

"Уже есть два первых случая задержанных, которым инкриминируют этот параграф Уголовного кодекса", — отмечает посольство.