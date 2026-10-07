Оправдаются ли опасения о лютых морозах: научный сотрудник дала прогноз на зиму

Зима в Киеве (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Несмотря на опасения по поводу сложной зимы, аномальных морозов и длительных периодов сильного холода в Украине в этом сезоне не ожидают. Погода в основном будет мягкой, а похолодание и снегопады непродолжительными.

Об этом рассказала главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова в комментарии «Телеграфу».

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«Сильных холодов, которых сейчас опасаются, я не жду. Конечно, если не будет отопления, людям будет холодно, но это уже другой вопрос. Обычно я стараюсь не давать такие прогнозы, но сейчас люди очень озабочены», — отметила она.

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По словам специалисту, нынешний холодный сезон может оказаться значительно мягче предыдущего. Сильные морозы возможны только отдельными волнами, после которых температура будет вновь возвращаться к умеренным значениям.

Осень задержится

Октябрь в целом прогнозируется благоприятным. Днем температура может подниматься до +15…+17°C, хотя иногда будет около +10°C. Ночью ожидается от 0 до +5°C, а ближе к концу месяца температура может опускаться до нуля.

Осадков прогнозируют немного, возможны периоды теплой погоды, похожей на бабье лето.

Ноябрь также может быть теплее климатической нормы. Днем температура будет оставаться плюсовой, хотя в отдельные ночи возможны морозы.

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Ожидаются дожди и мокрый снег, однако устойчивый снеговой покров, по прогнозу Мартазиновой, еще не сформируется.

Декабрь больше будет напоминать позднюю осень

Первый месяц календарной зимы также прогнозируют теплее нормы. Погода кое-где больше будет напоминать позднюю осень, чем традиционную украинскую зиму.

Возможен дождь и мокрый снег, но без существенных осадков и длительного снегового покрова.

В течение зимы температура будет время от времени опускаться ниже нуля. В отдельные дни ночью возможны морозы до -10°C, однако таких периодов, по прогнозу, будет немного.

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Снег также будет выпадать, но сформировать устойчивый покров ему будет трудно. Сильных и продолжительных снегопадов с большими сугробами ученая не ожидает.

Весна может прийти уже в феврале

Завершение метеорологической зимы может прийтись уже на вторую половину февраля. После первого потепления еще возможны кратковременные возвращения морозов, однако они не должны продолжаться.

По словам Мартазиновой, фактически весенняя погода может начаться в феврале.

Таким образом, аномально холодной зимы этого сезона специалист не прогнозирует. Морозы и снегопады возможны, но преимущественно короткими периодами, после которых будет возвращаться более теплая погода.

Какой будет погода зимой — прогнозы синоптиков

Ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань также прогнозировал, что зима в Украине может быть теплее климатической нормы.

По предварительным расчетам, ноябрь может оказаться примерно на 1°C теплее нормы, а декабрь, январь, февраль и март — примерно на 2°C.

В то же время, это не означает полного отсутствия сильных морозов.

«В холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания. Мы должны не забывать, что 15-20-градусные морозы зимой в нашей климатической зоне – нормальное явление. Другой вопрос – в продолжительности таких периодов и сочетании с опасными зимними явлениями погоды», – объяснил Постригань.

На глобальную погоду этого сезона также может влиять мощное Эль-Ниньо. Оно способно усиливать температурные аномалии и вызывать в разных частях света засухи, сильные ливни, штормы и наводнения.

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