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Оправдывал РФ и защищал Павла "Мерседеса": подозрение получил экс-послушник УПЦ МП

Оправдывал РФ и защищал Павла "Мерседеса": подозрение получил экс-послушник УПЦ МП

Представитель УПЦ МП оправдывал вооруженную агрессию России / Фото: СБУ

По словам правоохранителей, злоумышленник был причастен к информационно-взрывной деятельности в пользу РФ

В Киеве подозрение получил экс-послушник УПЦ (МП), оправдывавший оккупацию Донецка и Луганска, а также восхвалял скандального митрополита Московского патриархата Павла "Мерседеса".

Об этом пишут СБУ и Офис генпрокурора.

По словам правоохранителей, злоумышленник был причастен к информационно-взрывной деятельности в пользу РФ

Будучи клириком УПЦ (МП), фигурант оправдывал вооруженную агрессию России и оккупацию части территории Украины, в частности, Донецка и Луганска.

Также мужчина публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте и назвал полномасштабную агрессию РФ "обострением конфликта".

"Кроме того он оправдывал действия митрополита Киево-Печерской Лавры (очевидно, речь идет о скандальном Павле "Мерседесе". – Ред.), подозреваемого в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений", – говорится в сообщении .

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы / ©
Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, проверяются факты возможного сотрудничества представителя УПЦ (МП) с российскими спецслужбами.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что казначей Киево-Печерской лавры УПЦ МП пытался незаконно перейти границу с переодетыми попами.

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