Оправдывал агрессию России: СБУ сообщила о новых подозрениях скандальному митрополиту на Виннитчине

Глава одной из епархий УПЦ МП готовил агитки, в которых призывал к захвату государственной власти и нарушению границ границы Украины.

Служба безопасности разоблачила новые факты подрывной деятельности главы одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области.

Установлено, что митрополит Ионафан подготовил пропагандистские листовки, оправдывающие вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. Кроме того, в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ границы нашей страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Опубликованные серийным тиражом прокремлевские материалы скандальный митрополит хранил в подсобных помещениях церкви. В дальнейшем планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

Инициированная СБУ независимая экспертиза подтвердила наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по:

ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины),

ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя),

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее, по материалам украинской спецслужбы, митрополиту вручили подозрение по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

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