- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 288
- Время на прочтение
- 1 мин
Оправдывала агрессию РФ и восхваляла Путина: что грозит чиновнице Минкульта
СБУ разоблачила чиновницу Минкульта, которая оправдывала агрессию РФ и восхваляла Путина.
В Украине задержана руководитель одного из отделов Министерства культуры. Она распространяла пророссийскую пропаганду и оправдывала вооруженную агрессию РФ против нашего государства .
Об этом сообщает СБУ .
Что известно о чиновнице
Как установили киберспециалисты СБУ, чиновница активно распространяла вражеские нарративы среди коллег и знакомых. В частности, она одобрительно цитировала выступления кремлевского лидера, оправдывала удары по критической инфраструктуре Украины, включая энергетические объекты в столице, а также распространяла фейки о Силах обороны и ситуации на фронте.
"Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантки в пользу РФ", — пишут в Службе.
В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, жесткий диск и другие носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.
Следователи сообщили чиновнице о подозрении по статье об оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ. Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Харькове СБУ задержала 61-летнюю преподавательницу университета, работавшую на ГРУ. Женщина собирала данные о расположении украинских военных и техники, фотографировала объекты и передавала координаты врагу, таким образом, наводила удары по городу. Для конспирации она оформляла отчеты на английском, пользовалась анонимными чатами и постоянно меняла телефоны. Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.