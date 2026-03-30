Оправдывала агрессию РФ и восхваляла Путина: что грозит чиновнице Минкульта

Чиновница Минкульта пропагандировала рашизм

В Украине задержана руководитель одного из отделов Министерства культуры. Она распространяла пророссийскую пропаганду и оправдывала вооруженную агрессию РФ против нашего государства .

Об этом сообщает СБУ .

Что известно о чиновнице

Как установили киберспециалисты СБУ, чиновница активно распространяла вражеские нарративы среди коллег и знакомых. В частности, она одобрительно цитировала выступления кремлевского лидера, оправдывала удары по критической инфраструктуре Украины, включая энергетические объекты в столице, а также распространяла фейки о Силах обороны и ситуации на фронте.

"Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантки в пользу РФ", — пишут в Службе.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, жесткий диск и другие носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Следователи сообщили чиновнице о подозрении по статье об оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ. Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Харькове СБУ задержала 61-летнюю преподавательницу университета, работавшую на ГРУ. Женщина собирала данные о расположении украинских военных и техники, фотографировала объекты и передавала координаты врагу, таким образом, наводила удары по городу. Для конспирации она оформляла отчеты на английском, пользовалась анонимными чатами и постоянно меняла телефоны. Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.